Скончался известный омский журналист Владимир Пирогов

Он был выдающимся представителем профессии, вспоминают коллеги. Его материалы публиковали в «Молодом сибиряке», «Омской правде». «Вечернем Омске, «Комсомольской правде». Владимир работал главным редактором «Нового обозрения», обозревателем РИА «Омск-информ». С 1994 года являлся членом Союза журналистов России.