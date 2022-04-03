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Posted 3 апреля 2022,, 04:20

Published 3 апреля 2022,, 04:20

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Скончался известный омский журналист Владимир Пирогов

3 апреля 2022, 04:20
На 57-м году жизни.

После тяжелой болезни на 57-м году жизни скончался Владимир Пирогов. О смерти сообщили в омском союзе журналистов.

Он был выдающимся представителем профессии, вспоминают коллеги. Его материалы публиковали в «Молодом сибиряке», «Омской правде». «Вечернем Омске, «Комсомольской правде». Владимир работал главным редактором «Нового обозрения», обозревателем РИА «Омск-информ». С 1994 года являлся членом Союза журналистов России.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Владимира Пирогова!

#Общество#Омск#СМИ#Смерть#Новости
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