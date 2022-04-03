Скончался известный омский журналист Владимир Пирогов

Posted 3 апреля 2022,, 04:20
Published 3 апреля 2022,, 04:20
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
После тяжелой болезни на 57-м году жизни скончался Владимир Пирогов. О смерти сообщили в омском союзе журналистов.
Он был выдающимся представителем профессии, вспоминают коллеги. Его материалы публиковали в «Молодом сибиряке», «Омской правде». «Вечернем Омске, «Комсомольской правде». Владимир работал главным редактором «Нового обозрения», обозревателем РИА «Омск-информ». С 1994 года являлся членом Союза журналистов России.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Владимира Пирогова!