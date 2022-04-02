«Разбудил страшный грохот». Что случилось в доме на улице 50 лет Профсоюзов в Омске

Posted 2 апреля 2022, 12:31
Published 2 апреля 2022, 12:31
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Начало апреля в пятиэтажке в Нефтяниках стало разрушительным: там вывалилась в подъезд кирпичная стена. Во время ЧП никто не пострадал, но приятного в этой истории все равно мало.
Корреспондент Города55 побывал на месте спустя несколько часов после обрушения и пообщался с людьми, которые живут в рассыпающемся доме не один год.
Грохот в ночи
В секции, где рухнула стена, проживают три человека: Марина Горюнова вместе с мужем и мужчина по имени Иван. Дома во время обрушения была только Марина.
«Полтретьего ночи, я сплю, муж на сутках, слышу – грохот, понять ничего не могу. Я в трусах выскакиваю, и кто-то мне стучится в дверь. Сосед из другой секции говорит, что стенка обвалилась», - рассказывает омичка.
Испуганная женщина написала сообщения мужу, соседям и хозяйке комнаты, которую снимает вместе с супругом, и только утром, около 6 часов, соседи стали обзванивать спецслужбы. Через 10 минут после звонка по номеру 112 на место приехали МЧС, скорая помощь и полиция.
«Я сидела, боялась зайти на кухню, пока сосед откидывал кирпичи, - рассказала Марина. - Это было суждено, стена несколько месяцев опухшая была».
Под потолком кирпичи полностью выпали в подъезд, и теперь в квартиру при желании можно попасть не только через дверь. Зияющий просвет завесили клеенкой, которая раньше служила шторкой для душа. Осыпающуюся стену за унитазом закрыли старой дверью еще до того, как случилось ЧП.
Полтора месяца назад стена уже начала подавать сигналы бедствия, говорят жильцы: штукатурка, которая уже не раз осыпалась, начала падать. Омичи обращались в горадминистрацию, даже приходили эксперты и проводили осмотр. Рабочих обещали прислать «в начале месяца», но не уточнили, какого именно. Стена ждать не стала и обвалилась утром 2 апреля.
Текущие проблемы
За стеной, от которой остались несколько десятков кирпичей, находится нежилое помещение – санузел и кухня. Максимальные разрушения, ожидаемо, пришлись на ванную комнату. Ее, впрочем, можно так назвать с большой натяжкой: рядом с раковиной установлена лейка, а в полу – сливное отверстие.
Именно это, по мнению коммунальных служб, в очередной раз стало причиной обрушения стены. Жильцы фактически льют воду на пол и стены, никакой гидроизоляции нет. Вдобавок к этому с началом весны сырость стала подниматься из подвала, и стена на первом этаже не сдержала натиска сырости.
Несмотря на то, что от стены осталось только название, у жильцов по-прежнему есть доступ к помещению. Они могут на свой страх и риск пользоваться санузлом и душевой, воду и канализацию перекрывать не стали.
Кухня пострадала меньше, но и там достаточно проблем. Из-за обвала появилась серьезная трещина, из-за которой повалилась плитка. А над раковиной еще зимой появился зазор, из-за которого вода регулярно перемерзала. Его омичам пришлось самостоятельно закрывать монтажной пеной.
«Помойка и разруха, вот и все»
На четвертом этаже в том же подъезде проживает многодетная семья. Анна поселилась здесь с рождения — комнаты выделили семье ее матери в 1957 году, спустя несколько лет после строительства дома. Теперь она вместе с мужем и детьми делит секцию с сестрой, у которой тоже растут дети.
В этой секции нет проблем с душевой, но хватает и своих: крыша протекает так сильно, что доходит до третьего этажа. Помимо ремонта потолка и стен приходится менять электрику.
«Крыша так течет, что с ведрами бегают. До нас доходит, у сестры по стенам бежало, и даже было замыкание. До нас доходило, полгода назад розетка загорелась, чуть ли не пожар был. Жильцы сами лазили на крышу, хотя нельзя, чтобы залить гудроном», — рассказала жительница аварийного дома.
Женщина признается: жить на четвертом этаже не так страшно, как проходить по лестнице первого этажа.
«Мне вчера было страшно там идти. Я предлагала мужу взять молоток, ударить, не дай Бог кого-нибудь придавит. И сосед через несколько часов приходит и говорит — стена упала. Говорят, по ней и долбанули, чтобы ни на кого днем не упала», — делится Анна.
По словам омички, об этой стенке в администрации знают давно. В прошлом году женщина обращалась в горадминистрацию, и в ответ на ее заявление в ведомстве напомнили, что собственники сами должны следить за состоянием дома. После разговора со старшей по дому выяснилось, что единственный вариант сохранить стену — «скидываться» и ремонтировать своими силами.
«Мы писали, обращались в администрацию. Толку никакого. В прошлом году в другом подъезде на первом этаже обрушилась стена. Помойка и разруха, вот и все», — объясняет омичка.
Фантомная управляющая компания
С управляющей компанией у дома раз за разом не складывается. До 2016 года, здание не признавали аварийным, оно было на балансе одной из управляющих компаний Нефтяников. После включения дома в список аварийных УК по понятным причинам отказалась обслуживать его. Затем дом несколько раз брали на баланс другие УК, но быстро от него отказывались.
Сейчас ситуация с управляющей компанией не проясняется. Местные жители признаются, что получают квитанции за содержание жилья, но относятся к ним с подозрением. Частично дом поддерживают в порядке, но этого все равно не хватает.
«Свет недавно провели, но не везде. С одной стороны правильно, чтобы наркоманы не ходили. Дворник иногда подметает, но он редко выходит, — рассказала Городу55 многодетная омичка. — Я только полгода назад узнала, что у нас есть управляющая компания. Квитанции приходили, но я думала, что они липовые. Теперь надо делать перерасчет за все время».
Никто не живет, но жильцы есть
По информации горадминистрации, большая часть квартир находится на балансе города и расселена. При этом местные жители рассказывают, что практически в каждой квартире есть жильцы — не занято порядка 10 комнат из 55.
У представителей горадминистрации есть версия, что некоторые квартиры занимают незаконно. Но доказательств этому нет. Многодетная омичка Анна вместе с семьей живет в квартире по договору соцнайма, и таких квартир, по ее словам, порядка пяти на весь дом. Остальные собственники сдают в аренду.
Из кирпичей и балок
Эксперты заключили: риска обрушения нет, потому что перекрытия нормально держат верхние этажи. Максимальный развал уже допущен, падать попросту больше нечему, при этом строители допускают, что единичные кирпичи могут выпасть и в сторону квартиры. После того, как появится заключение экспертов, будет понятно, насколько сильно нужно укреплять стену.
Восстановить разрушенную стену обещают за два дня. К ситуации лично подключился мэр Омска Сергей Шелест. Сейчас рабочие уже поставили деревянные подпорки, чтобы укрепить балку. Отвалившиеся кирпичи поставят обратно, полностью менять их не станут, но укрепят стену, чтобы она «дотерпела» до расселения дома. Оно, кстати, намечено на 2024 год.
А пока у жильцов «квартиры без стены» три варианта:съехать, искать временное жилье или оставаться и ждать окончания незапланированного ремонта.