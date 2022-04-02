«Разбудил страшный грохот». Что случилось в доме на улице 50 лет Профсоюзов в Омске

С управляющей компанией у дома раз за разом не складывается. До 2016 года, здание не признавали аварийным, оно было на балансе одной из управляющих компаний Нефтяников. После включения дома в список аварийных УК по понятным причинам отказалась обслуживать его. Затем дом несколько раз брали на баланс другие УК, но быстро от него отказывались.