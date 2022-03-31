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Posted 31 марта 2022,, 16:36

Published 31 марта 2022,, 16:36

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Совфеде поддержали заявление президента Южной Осетии об объединении с Россией

31 марта 2022, 16:36

Сергей Цеков высказался о предложении властей Северной Осетии объединиться с Россией.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков высказался относительно заявления президента Южной Осетии Анатолия Бибилова об объединении с Россией.

По словам сенатора, сложившаяся ситуация после начала специальной операции на Украине и действия западного сообщества в лице США и Европы, нарушившие все мыслимые и немыслимые нормы международных и экономических отношений, предоставляют новые возможности. Об этом сообщает RT.

 

Цеков подчеркнул, что только на основе проведения референдума можно рассматривать вопрос об объединении Южной Осетии с Россией.

 

“Если будет на то добрая воля и желание народа, проживающего там, я считаю, мы вполне можем включить эти территории в состав России”, - заключил Цеков.

 

Накануне глава Южной Осетии заявил, что вхождение в состав России является стратегической целью республики. По его мнению, власти будут двигаться в этом направлении.

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