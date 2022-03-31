В Совфеде поддержали заявление президента Южной Осетии об объединении с Россией

Posted 31 марта 2022,, 16:36
Published 31 марта 2022,, 16:36
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По словам сенатора, сложившаяся ситуация после начала специальной операции на Украине и действия западного сообщества в лице США и Европы, нарушившие все мыслимые и немыслимые нормы международных и экономических отношений, предоставляют новые возможности. Об этом сообщает RT.
Цеков подчеркнул, что только на основе проведения референдума можно рассматривать вопрос об объединении Южной Осетии с Россией.
“Если будет на то добрая воля и желание народа, проживающего там, я считаю, мы вполне можем включить эти территории в состав России”, - заключил Цеков.
Накануне глава Южной Осетии заявил, что вхождение в состав России является стратегической целью республики. По его мнению, власти будут двигаться в этом направлении.