Wildberries сам займется регулировкой цен на продаваемые товары

Компания также предложила помощь с продвижением товаров продавцам, которые прислушаются к рекомендациям и не станут повышать цены, пишет infox.ru. Уточняется. что продукция таких продавцов будет размещена в разделе «Бьем цены!», в который можно будет попасть по специальной ссылке с главной страницы сайта маркетплейса.