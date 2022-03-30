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Posted 30 марта 2022,, 06:24

Published 30 марта 2022,, 06:24

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Wildberries сам займется регулировкой цен на продаваемые товары

30 марта 2022, 06:24
Руководство маркетплейса планирует снизить комиссию на 3-5% для продавцов, которые выставят цены на свои товары на уровне февраля нынешнего года.

В компании объяснили этот шаг желанием помочь в укреплении курса российского рубля.

Компания также предложила помощь с продвижением товаров продавцам, которые прислушаются к рекомендациям и не станут повышать цены, пишет infox.ru. Уточняется. что продукция таких продавцов будет размещена в разделе «Бьем цены!», в который можно будет попасть по специальной ссылке с главной страницы сайта маркетплейса.

Отмечается, что Wildberries предпримет данные шаги за счет собственных средств и выделит на эти цели 9,5 млрд рублей. Предполагается, что частичная стабилизация рубля позволит продавцам снизить цены на некоторые товары без большого ущерба для своего бизнеса.

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