ЕР и Минпросвещения анонсировали меры по поддержке программы капремонта школ

“Нет сомнений, что программы будут выполнены, несмотря на санкции и трудности. Для партии это важнейшее направление работы и основной раздел народной программы, на который из бюджета уже выделены необходимые средства. Большинство субъектов уже приступили к выполнению программ по капитальному ремонту школ, однако по 20 объектам из более чем 1600 имеется задержка. Каждый срыв повлечет за собой дисциплинарные меры”, – сообщил Турчак.