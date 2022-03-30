ЕР и Минпросвещения анонсировали меры по поддержке программы капремонта школ

Posted 30 марта 2022,, 07:16
Published 30 марта 2022,, 07:16
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Об этих мерах в ходе расширенного совещания «Единой России» и Минпросвещения сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
“Нет сомнений, что программы будут выполнены, несмотря на санкции и трудности. Для партии это важнейшее направление работы и основной раздел народной программы, на который из бюджета уже выделены необходимые средства. Большинство субъектов уже приступили к выполнению программ по капитальному ремонту школ, однако по 20 объектам из более чем 1600 имеется задержка. Каждый срыв повлечет за собой дисциплинарные меры”, – сообщил Турчак.
Андрей Турчак высказался за перераспределение между регионами средств на капремонт школ, если будет обнаружено нарушение сроков выполнения программы. С этим предложением он обратится в Правительство РФ, и до 15 апреля субъекты срывающие графики, должны устранить имеющиеся недочеты.
“А дальше пусть губернаторы изыскивают средства в региональном бюджете”, – отметил Андрей Турчак.
По его словам, на текущий год из бюджета выделено более 66 млрд рублей, а на 2023 – чуть более 25 млрд рублей. Используя эти средства, регионы за два года должны отремонтировать 2065 зданий школ, из них в этом году - 1653 школы.
Для более эффективного расходования средств на капремонт школ и компенсирования роста стоимости материалов Турчак предложил оптимизировать расходы и сделать проще некоторые процедуры. Если это возможно, то отказаться от практики конкурсов по изысканию подрядчиков. Также Андрей Турчак обратился к Правительству РФ с просьбой о дополнительном финансировании организации школьного питания, поскольку некоторые продуктовые позиции стали дороже на 30%.
Министр просвещения Сергей Кравцов одобрил предложения секретаря генсовета “Единой России”. Кравцов отметил, что ЕР курирует каждый объект программы капитального ремонта школ и своевременно выявляет недоработки на местах, отставания по срокам и подачу дополнительных заявок на участие, сообщается на сайте партии ER.RU.
В Омской области в капитальном ремонте нуждаются 287 школ, из которых 4 школы запланированы к ремонту на 2022-2023 годы. Остальные будут внесены в реестр в текущем году на 2024-2026 годы. Основная часть средств поступит из федерального бюджета, задача региона – подготовить проектно-сметную документацию, предусмотреть оснащение и обеспечение антитеррористической безопасности, а также обеспечить повышение квалификации педагогических работников. В настоящее время школы вносят в форму статистической отчетности – это является обязательным условием для участия в программе.
Региональным отделением «Единой России» сформирован штаб по контролю капремонта школ. В него вошли представители общественности, Министерства образования Омской области, депутатского корпуса, муниципальных образований Омской области. Вопрос о текущем ходе программы капитального ремонта был рассмотрен на заседании комитета по образованию, науке, культуре и молодежной политике регионального парламента. Депутаты приняли решение способствовать органам исполнительной власти в реализации необходимых мероприятий, также будет ежемесячно отслеживаться динамика реализации программы.