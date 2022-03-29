В Омске в 2022 году высадят больше 800 деревьев

Планируется, что в этом году отремонтируют 16 дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Вдоль них высадят 316 деревьев ценных пород. Также зеленые насаждения появятся в 11 городских пространствах, которые приведут в порядок благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». На благоустраиваемых территориях высадят 230 деревьев хвойных и лиственных пород и более 5 400 кустарников.