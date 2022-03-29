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Posted 29 марта 2022, 09:14

Published 29 марта 2022, 09:14

Modified 30 марта 2022, 02:56

Updated 30 марта 2022, 02:56

В Омске в 2022 году высадят больше 800 деревьев

29 марта 2022, 09:14
На улицах города появятся 812 новых деревьев и 8 800 кустарников.

Завтра, 30 марта, состоится заседание комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений. Участники мероприятия рассмотрят территории, которые благоустроят в 2022 году.

Уже скоро агрономы начнут готовить участки под посадки, а также приводить в порядок детские площадки, пешеходные дорожки и игровые зоны. На территориях проведут санитарную очистку, удалят старые, сухие и аварийные деревья и поросль.

Планируется, что в этом году отремонтируют 16 дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Вдоль них высадят 316 деревьев ценных пород. Также зеленые насаждения появятся в 11 городских пространствах, которые приведут в порядок благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». На благоустраиваемых территориях высадят 230 деревьев хвойных и лиственных пород и более 5 400 кустарников.

Также зеленые насаждения появятся на 78 участках, расположенных неподалеку от жилых домов. Там высадят 266 деревьев и 3400 кустарников. Эти участки тоже благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды».

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