В Омске в 2022 году высадят больше 800 деревьев

Posted 29 марта 2022, 09:14
Published 29 марта 2022, 09:14
Modified 30 марта 2022, 02:56
Updated 30 марта 2022, 02:56
Завтра, 30 марта, состоится заседание комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений. Участники мероприятия рассмотрят территории, которые благоустроят в 2022 году.
Уже скоро агрономы начнут готовить участки под посадки, а также приводить в порядок детские площадки, пешеходные дорожки и игровые зоны. На территориях проведут санитарную очистку, удалят старые, сухие и аварийные деревья и поросль.
Планируется, что в этом году отремонтируют 16 дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Вдоль них высадят 316 деревьев ценных пород. Также зеленые насаждения появятся в 11 городских пространствах, которые приведут в порядок благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». На благоустраиваемых территориях высадят 230 деревьев хвойных и лиственных пород и более 5 400 кустарников.
Также зеленые насаждения появятся на 78 участках, расположенных неподалеку от жилых домов. Там высадят 266 деревьев и 3400 кустарников. Эти участки тоже благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды».