Программа «Онкопомощь» – с заботой о вашем здоровье

Лечение таких заболеваний зачастую сопряжено с большими трудностями, причем от уровня квалификации врачей зависит как сама жизнь пациента, так и ее качество — например, отсутствие инвалидности и работоспособность. Свой вклад в решение этой социально важной задачи внесла Группа СОГАЗ — крупнейшая страховая компания страны: она вывела на рынок новую программу «Онкопомощь», которая делает доступной квалифицированную медицинскую помощь и лечение с использованием современных средств и качественных препаратов.