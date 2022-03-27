После лечения у омского врача молодой парень стал инвалидом

Posted 27 марта 2022,, 07:47
Published 27 марта 2022,, 07:47
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
31 января этого года в Кировский районный суд Омска поступило гражданское дело. Заявитель требовал компенсаций морального вреда, расходов на лечение, судебных издержек. После лечения у одного из омских врачей-вертебрологов молодой человек стал инвалидом I группы.
Истцом выступила мать потерпевшего. Медик выставил сыну диагноз грудно-поясничный правосторонний прогрессирующий сколиоз III степени. Врач рекомендовал оперативное лечение с применением высокотехнологичной помощи. Молодому человеку сделали операцию.
Спустя полгода на плановом обследовании выявили миграцию винтов на уровне позвонка. Последовала еще одна операция, затем развился парез нижних конечностей. Пациент стал инвалидом I группы.
Теперь гражданское дело будет рассматривать суд. Первое заседание назначено на 31 марта, сообщает пресс-служба ведомства.
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