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Posted 27 марта 2022,, 07:47

Published 27 марта 2022,, 07:47

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

После лечения у омского врача молодой парень стал инвалидом

27 марта 2022, 07:47
Гражданское дело будет рассматривать Кировский районный суд Омска.

31 января этого года в Кировский районный суд Омска поступило гражданское дело. Заявитель требовал компенсаций морального вреда, расходов на лечение, судебных издержек. После лечения у одного из омских врачей-вертебрологов молодой человек стал инвалидом I группы.

Истцом выступила мать потерпевшего. Медик выставил сыну диагноз грудно-поясничный правосторонний прогрессирующий сколиоз III степени. Врач рекомендовал оперативное лечение с применением высокотехнологичной помощи. Молодому человеку сделали операцию.

Спустя полгода на плановом обследовании выявили миграцию винтов на уровне позвонка. Последовала еще одна операция, затем развился парез нижних конечностей. Пациент стал инвалидом I группы.

Теперь гражданское дело будет рассматривать суд. Первое заседание назначено на 31 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

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