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Posted 22 марта 2022,, 08:10

Published 22 марта 2022,, 08:10

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Предприниматели разместили в ОК в 6 раз больше товаров за неделю

22 марта 2022, 08:10
ОК зафиксировали рост активности предпринимателей: они стали чаще продвигать свой бизнес в рекламном кабинете, более активно вести страницы и публиковать товары.

Количество товаров, которые бизнесы размещают в ОК, выросло в 6 раз за неделю – до 200 тысяч в сутки.

Чаще всего продают товары и услуги бизнесы из категорий «Красота и здоровье» (+268% страниц с товарами за неделю), «Строительство и ремонт» (+204%), «Бытовые услуги» (+202%), «Образование и репетиторы» (+196%), «Туризм и отдых» (+173%).

Малый и средний бизнес активно привлекает в ОК новых клиентов. За последний месяц число новых бизнесов, которые запустили продвижение в рекламном кабинете ОК, выросло в 3 раза. В ОК можно вести свое дело как от личного профиля, так и от группы: продавать товары, находить новых клиентов с помощью внутреннего рекламного кабинета и общаться с ними в сообщениях или комментариях.

Для бизнеса в ОК запустится специальная серия обучающих семинаров. 30 марта в официальной группе ОК для бизнеса (ok.ru/business) пройдет обучающий вебинар для бизнеса от сотрудников ОК: в прямом эфире можно будет узнать обо всех тонкостях работы в соцсети и задать свои вопросы. Также в ОК работает специально выделенная линия службы поддержки (ok.me/adshelp): предприниматели могут оперативно получить ответ на любой вопрос по рекламному кабинету.

Изучить инструменты соцсети для бизнеса можно и самостоятельно: для этого на сайте ОК для бизнеса размещен подробный гайд, который охватывает все аспекты развития бизнеса онлайн – от создания страницы и контент-плана до работы со статистикой и рекламного продвижения. А в официальной группе ОК для бизнеса (ok.ru/business) можно найти интересные кейсы по продвижению в соцсети и другие полезные материалы.

#Общество#Новости
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