Предприниматели разместили в ОК в 6 раз больше товаров за неделю

Изучить инструменты соцсети для бизнеса можно и самостоятельно: для этого на сайте ОК для бизнеса размещен подробный гайд, который охватывает все аспекты развития бизнеса онлайн – от создания страницы и контент-плана до работы со статистикой и рекламного продвижения. А в официальной группе ОК для бизнеса (ok.ru/business) можно найти интересные кейсы по продвижению в соцсети и другие полезные материалы.