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Posted 21 марта 2022,, 12:17

Published 21 марта 2022,, 12:17

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В России сообщили о возможных перебоях в поставках молока

21 марта 2022, 12:17
Президент агропродовольственного фонда «СВОЁ» Андрей Даниленко предупредил россиян о возможных сбоях в поставках молока. Вместе с тем он отметил, что серьезного дефицита в стране с объемом и ассортиментом молочной продукции не ожидается.

Как сообщает NEWS.ru, по мнению специалиста, перебои в поставках молока связаны с проблемами в логистической сфере. Многие производители молока испытывают трудности с ингредиентами и упаковкой, и находятся в поиске новых поставщиков кормовых добавок и генетики.

При этом Даниленко считает, что серьезного дефицита молочной продукции в России не ожидается. По его словам, на полках магазинов все равно будет достаточно большой ассортимент продукции, возможно, в видоизмененной упаковке.

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