В России сообщили о возможных перебоях в поставках молока

Posted 21 марта 2022,, 12:17
Published 21 марта 2022,, 12:17
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает NEWS.ru, по мнению специалиста, перебои в поставках молока связаны с проблемами в логистической сфере. Многие производители молока испытывают трудности с ингредиентами и упаковкой, и находятся в поиске новых поставщиков кормовых добавок и генетики.
При этом Даниленко считает, что серьезного дефицита молочной продукции в России не ожидается. По его словам, на полках магазинов все равно будет достаточно большой ассортимент продукции, возможно, в видоизмененной упаковке.