В России сообщили о возможных перебоях в поставках молока

Президент агропродовольственного фонда «СВОЁ» Андрей Даниленко предупредил россиян о возможных сбоях в поставках молока. Вместе с тем он отметил, что серьезного дефицита в стране с объемом и ассортиментом молочной продукции не ожидается.