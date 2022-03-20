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Posted 20 марта 2022,, 06:36

Published 20 марта 2022,, 06:36

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Погодная неразбериха. Омичей ждет «плюс» с метелью и ветром

20 марта 2022, 06:36
Лютый холод остался позади, однако омичам еще предстоит противостоять капризам погоды. Обь-Иртышское УГМС обновило прогноз на ближайшие дни.

Сегодня ночью местами будет небольшой снег, похолодает до -13 градусов. Автолюбителей предупреждают о гололеде.

Новая неделя стартует с +2, однако ожидаются осадки в виде снега и дождя. Порывы ветра достигнут 19 метров в секунду, что приведет к метели в отдельных районах области.

В ночь с 21 на 22 марта столбик термометра опустится до -13. Небольшой снег продолжит идти, ветер от 7 до 12 метров в секунду.

Во вторник омичей ждет резкое потепление +1…-4. При этом осадки и гололед. Ночью похолодает до -12 градусов.

23 марта синоптики прогнозируют +2…-3. Вновь сильные порывы ветра до 19 метров в секунду, снег и дождь. Сложная обстановка на дорогах — метель, плохая видимость, гололедные явления.

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