Погодная неразбериха. Омичей ждет «плюс» с метелью и ветром

Posted 20 марта 2022,, 06:36
Published 20 марта 2022,, 06:36
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Сегодня ночью местами будет небольшой снег, похолодает до -13 градусов. Автолюбителей предупреждают о гололеде.
Новая неделя стартует с +2, однако ожидаются осадки в виде снега и дождя. Порывы ветра достигнут 19 метров в секунду, что приведет к метели в отдельных районах области.
В ночь с 21 на 22 марта столбик термометра опустится до -13. Небольшой снег продолжит идти, ветер от 7 до 12 метров в секунду.
Во вторник омичей ждет резкое потепление +1…-4. При этом осадки и гололед. Ночью похолодает до -12 градусов.
23 марта синоптики прогнозируют +2…-3. Вновь сильные порывы ветра до 19 метров в секунду, снег и дождь. Сложная обстановка на дорогах — метель, плохая видимость, гололедные явления.