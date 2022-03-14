Сомнолог Кудинов дал рекомендации страдающим от бессонницы при сильном стрессе

Врач советует уделять больше времени родным и близким, а также непременно искать источники позитивных эмоций. Любые нарушения процессов засыпания напрямую связаны с тревогами. Если же человек часто просыпается в течение ночи, то лучше обратиться за помощью к психотерапевту: депрессивные состояния не проходят сами по себе – им свойственно переходить в хронические.