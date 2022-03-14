Сомнолог Кудинов дал рекомендации страдающим от бессонницы при сильном стрессе

Posted 14 марта 2022,, 17:59
Published 14 марта 2022,, 17:59
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Полноценный и крепкий сон возможен только в таком случае, заявил сомнолог Павел Кудинов. В интервью корреспондентам NEWS.ru эксперт заявил о том, что за потоками новостей лучше стараться не следить ближе к вечеру. Всю получаемую информацию нужно при этом максимально лимитировать, предупредил специалист.
«Если ты сильно думаешь, переживаешь и такая тревожная личность, то надо ограничить поток информации. Соответственно, прекратить высиживать в новостях, - пояснил Кудинов. - Потратить на это несколько часов в день, и явно не вечером, и на этом поток информации позитивной, негативной прекратить».
По словам эксперта, проблемы с гигиеной сна наблюдаются сейчас у большинства соотечественников. Он рекомендует стараться просыпаться в одно и то же время: желание отойти ко сну будет возникать в таком случае также возникать в одно и то же время.
Врач советует уделять больше времени родным и близким, а также непременно искать источники позитивных эмоций. Любые нарушения процессов засыпания напрямую связаны с тревогами. Если же человек часто просыпается в течение ночи, то лучше обратиться за помощью к психотерапевту: депрессивные состояния не проходят сами по себе – им свойственно переходить в хронические.