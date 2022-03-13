Стало известно, что последует за аномально холодной весной в Омске

Posted 13 марта 2022,, 06:36
Published 13 марта 2022,, 06:36
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Уже сегодня ночью температура воздуха опустится до -29 градусов. Жителей региона предупреждают о гололеде на дорогах. Осадков не ожидается вплоть до среды, 16 марта.
Новая неделя стартует с -6…-11 градусов. Порывы ветра достигнут 13 метров в секунду.
Ночные заморозки при прояснении ждут омичей с понедельника на вторник. Столбик термометра может опуститься до -27. Ветер стихнет. 3-8 метров в секунду.
Потеплеет днем 15 марта. Средняя температура -8…-13, сохранится гололед и умеренный ветер.
В ночь со вторника на среду вновь будет морозно, до -28 градусов. Однако в дневные часы 16 марта воздух прогреется до -4. Порывы ветра 4-9 метров в секунду.