Отельный бизнес в России и перспективы его прогресса

Несмотря на эти препятствия, гостиничный сектор продолжает эволюционировать, а внедрение инноваций и расширение ассортимента услуг в отельном бизнесе делают эту сферу более устойчивой к внешним шокам. С учетом адаптации к новым реалиям, отельный бизнес в России будет сохранять свою значимость для экономики страны и развития туристической отрасли.