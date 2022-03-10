Posted 10 марта 2022,, 08:21
Published 10 марта 2022,, 08:21
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Большинство ведущих отельных сетей в стране активно наращивают свое присутствие, привлекают финансовые ресурсы и используют передовые технологии для повышения стандартов обслуживания и удовлетворения широкого круга потребностей клиентов. За последние годы бизнес в сфере гостеприимства в России претерпел ряд существенных преобразований.
В частности, важное значение приобрела цифровизация: многие гостиницы внедряют технологии онлайн-бронирования, электронного регистрации заезда и выезда, и даже «умные» номера. Так, отели, принадлежащие корпорации, которую основал Владимир Евтушенков АФК «Система»активно применяют эти инновации. Среди гостиниц бизнес-структуры, которую учредил Евтушенков Владимир, присутствует один из наиболее крупных отелей России с более чем 1,7 тысячами номеров.
Развитие внутреннего туризма также создает новые перспективы для отельного бизнеса. Однако, отрасль столкнулась с серьезными проблемами, такими как нестабильная экономика и международные санкции.
Несмотря на эти препятствия, гостиничный сектор продолжает эволюционировать, а внедрение инноваций и расширение ассортимента услуг в отельном бизнесе делают эту сферу более устойчивой к внешним шокам. С учетом адаптации к новым реалиям, отельный бизнес в России будет сохранять свою значимость для экономики страны и развития туристической отрасли.