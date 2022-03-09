В Госдуме озвучена инициатива о запрете рейтингов агентств в России

«Я не очень понимаю, почему они не закрыты на территории России, почему их деятельность здесь не запрещена, как и у большой четверки аудиторов, потому что это все утратило смысл», — подчеркнул российский парламентарий. «С какой стати мы это терпим, я не понимаю», — добавил он.