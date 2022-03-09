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Posted 9 марта 2022,, 20:01

Published 9 марта 2022,, 20:01

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Госдуме озвучена инициатива о запрете рейтингов агентств в России

В Госдуме озвучена инициатива о запрете рейтингов агентств в России

9 марта 2022, 20:01
Фото: Медиахолдинг1Mi
Депутат Государственной думы РФ Михаил Делягин рассказал о внешнем дефолте, с которым столкнулась страна. На Западе было принято решение о «заморозке» международных резервов РФ и об отказе от приема рублей, пояснил парламентарий. В связи с этим он поддержал инициативу о запрете рейтинговых агентств в России.

Как сообщает здание NEWS.ru, депутат прокомментировал таким образом пересмотр рейтинга РФ экспертами авторитетных агентств — Fitch, Moody’s и Standard& Poor’s. Речь идет о понижении рейтинга до того уровня, который был перед дефолтом.

«Я не очень понимаю, почему они не закрыты на территории России, почему их деятельность здесь не запрещена, как и у большой четверки аудиторов, потому что это все утратило смысл», — подчеркнул российский парламентарий. «С какой стати мы это терпим, я не понимаю», — добавил он.

Михаил Делягин выразил мнение о том, что все произошедшее — не иначе, как дефолт, организованный странами Запада. Он акцентировал внимание на том, что рейтинговые агентства существуют сейчас только потому, что РФ не отвечать на подобные действия. Парламентарий расценил это как «предательство».

Агентство Fitch Ratings 5 марта объявило о понижении рейтингов в общей сложности 26 компаний из РФ, добывающих полезные ископаемые. Все они попали в перечень на пересмотр с пометкой о возможном понижении рейтингов в перспективе.

С понижением долгосрочных рейтингов дефолта эмитента (РДЭ) столкнулись следующие российские компании: «Северсталь», «Газпром», «Башнефть», «Сибур Холдинг», ЛУКОЙЛ, «Татнефть» и НОВАТЭК.

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