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Posted 6 марта 2022,, 12:43

Published 6 марта 2022,, 12:43

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омский аэропорт назвал самую пунктуальную авиакомпанию

6 марта 2022, 12:43
Омский аэропорт составил традиционный рейтинг регулярности полетов. По данным за февраль этого, ни одна авиакомпания не выполнила 100% рейсов.

Показатели регулярности полетов основаны на статистике задержки рейсов. Так можно определить наиболее и наименее пунктуальных перевозчиков.

Среди лидеров — авиакомпании «Ямал» (93,8% выполненных рейсов), «Аэрофлот» (91,7%) и «Ютэйр» (88,2%). Они соответственно летают в Новый Уренгой и Салехард, Москву, транспортируют вахтовиков на север страны.

А вот среди отстающих: «FlyArustan» (показатель регулярности полетов 40%) — авиаперевозчик в Нур-Султан и Алматы; «СмартАвиа» (50%) — Сочи; а также «Икар» и «Северный ветер» (по 60% от объема рейсов).

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