Омский аэропорт назвал самую пунктуальную авиакомпанию

А вот среди отстающих: «FlyArustan» (показатель регулярности полетов 40%) — авиаперевозчик в Нур-Султан и Алматы; «СмартАвиа» (50%) — Сочи; а также «Икар» и «Северный ветер» (по 60% от объема рейсов).