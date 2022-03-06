Омский аэропорт назвал самую пунктуальную авиакомпанию

Posted 6 марта 2022,, 12:43
Published 6 марта 2022,, 12:43
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Показатели регулярности полетов основаны на статистике задержки рейсов. Так можно определить наиболее и наименее пунктуальных перевозчиков.
Среди лидеров — авиакомпании «Ямал» (93,8% выполненных рейсов), «Аэрофлот» (91,7%) и «Ютэйр» (88,2%). Они соответственно летают в Новый Уренгой и Салехард, Москву, транспортируют вахтовиков на север страны.
А вот среди отстающих: «FlyArustan» (показатель регулярности полетов 40%) — авиаперевозчик в Нур-Султан и Алматы; «СмартАвиа» (50%) — Сочи; а также «Икар» и «Северный ветер» (по 60% от объема рейсов).