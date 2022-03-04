ОК представили образовательный проект «Музей женской солидарности»

Анна Сидоревич, экспертка проекта: «Важность этого проекта заключается в том, что он позволяет взглянуть на привычные предметы и связанные с ними действия сквозь призму женской истории. Да, сегодня мы имеем право получать любое образование, водить машину и даже быть пилотом самолета, но так было не всегда, и изменения произошли не сами собой, а благодаря смелым и сильным женщинам прошлого, которые не боялись мечтать и действовать».