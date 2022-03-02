В Красноярске сотрудник полиции спас человека из пожара

Как сообщает iz.ru, сотрудник уголовного розыска заметил в квартире соседа возгорание и смог вовремя вытащить мужчину из огня. По словам Герасимова, находясь в своей квартире он почувствовал характерный запах и вышел на площадку. Из под двери соседней квартиры шел дым. Он вызвал сотрудников противопожарной службы, помог эвакуироваться остальным жителям и после этого вошел в горящую квартиру. Соседа полицейский нашел на полу и вытащил в подъезд. В результате пожара пострадавших нет.