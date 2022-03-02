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Posted 2 марта 2022, 14:43

Published 2 марта 2022, 14:43

Modified 23 марта 2022, 13:21

Updated 23 марта 2022, 13:21

В Красноярске сотрудник полиции спас человека из пожара

2 марта 2022, 14:43
Сотрудник правоохранительных органов в Красноярске Виктор Герасимов спас человека из горящей квартиры.

Как сообщает iz.ru, сотрудник уголовного розыска заметил в квартире соседа возгорание и смог вовремя вытащить мужчину из огня. По словам Герасимова, находясь в своей квартире он почувствовал характерный запах и вышел на площадку. Из под двери соседней квартиры шел дым. Он вызвал сотрудников противопожарной службы, помог эвакуироваться остальным жителям и после этого вошел в горящую квартиру. Соседа полицейский нашел на полу и вытащил в подъезд. В результате пожара пострадавших нет.

#Происшествия#Новости
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