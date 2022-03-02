Энергетик: стоимость голубого топлива может обновить исторические максимумы

«Участники торговли опасаются и того, что на такую „сладкую“ цену снова налетят поставщики СПГ. И снижение цены зависит от их реакции. В отличие от ситуации декабря 2021 года, когда просто был риск дефицита газа, сейчас есть риск полного отсутствия газа в Европе. В случае самого негативного сценария — отказа от газа из РФ на следующий отопительный сезон — цена превысит $3000 за тысячу „кубов“ и выше», — добавил Пикин.