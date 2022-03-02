Энергетик: стоимость голубого топлива может обновить исторические максимумы

Posted 2 марта 2022,, 16:21
Published 2 марта 2022,, 16:21
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Эксперт отметил, что снижение показателей зависит от фактора активности поставщиков сжиженного природного газа на фоне стремительного роста цен. В результате рынок отреагировал на это рекордной стоимостью голубого топлива в ЕС — цена апрельских фьючерсов 2 марта пробила уровень $2200 за тысячу «кубов». Об этом сообщает NEWS.ru.
«Участники торговли опасаются и того, что на такую „сладкую“ цену снова налетят поставщики СПГ. И снижение цены зависит от их реакции. В отличие от ситуации декабря 2021 года, когда просто был риск дефицита газа, сейчас есть риск полного отсутствия газа в Европе. В случае самого негативного сценария — отказа от газа из РФ на следующий отопительный сезон — цена превысит $3000 за тысячу „кубов“ и выше», — добавил Пикин.
Энергетик подчеркнул, что стоимость также зависит от «притоков СПГ между локациями, в частности — Азией и Европой».