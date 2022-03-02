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Posted 2 марта 2022,, 16:21

Published 2 марта 2022,, 16:21

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Энергетик: стоимость голубого топлива может обновить исторические максимумы

2 марта 2022, 16:21
Европу ожидает рекордное подорожание природного газа и на это есть две причины. Первая — в апреле ожидается «абсолютный минимум» запасов в европейских ПГХ, вторая — рекомендации по отказу от поставок сырья из России. С таким заявлением выступил президент Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Эксперт отметил, что снижение показателей зависит от фактора активности поставщиков сжиженного природного газа на фоне стремительного роста цен. В результате рынок отреагировал на это рекордной стоимостью голубого топлива в ЕС — цена апрельских фьючерсов 2 марта пробила уровень $2200 за тысячу «кубов». Об этом сообщает NEWS.ru.

«Участники торговли опасаются и того, что на такую „сладкую“ цену снова налетят поставщики СПГ. И снижение цены зависит от их реакции. В отличие от ситуации декабря 2021 года, когда просто был риск дефицита газа, сейчас есть риск полного отсутствия газа в Европе. В случае самого негативного сценария — отказа от газа из РФ на следующий отопительный сезон — цена превысит $3000 за тысячу „кубов“ и выше», — добавил Пикин.

Энергетик подчеркнул, что стоимость также зависит от «притоков СПГ между локациями, в частности — Азией и Европой».

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