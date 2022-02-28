Нечаев оценил вероятность роста инфляции в России до 20%

“Кто хотел брать кредит - придется, об этом забыть, но есть надежда, что вырастут ставки по депозитам. Но главная проблема не в этом, а в том, что будет с курсом валют и какая будет инфляция. То, что мы видим сегодня, она может быть и больше 20%. Паниковать не надо, но кризис будет, возможно, и очень глубокий. Точка пока не поставлена, и если мы будем продолжать такую внешнюю политику, то вполне возможно, что санкции усугубятся и мы придём к ситуации полного коллапса”, - отметил эксперт.