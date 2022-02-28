Нечаев оценил вероятность роста инфляции в России до 20%

Posted 28 февраля 2022,, 19:13
Published 28 февраля 2022,, 19:13
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как пишет NEWS.ru., Нечаев считает, что инфляция в России достигнет 20%. Он добавил, что “точка пока не поставлена и вполне возможно”, что санкционное давление усилится.
“Кто хотел брать кредит - придется, об этом забыть, но есть надежда, что вырастут ставки по депозитам. Но главная проблема не в этом, а в том, что будет с курсом валют и какая будет инфляция. То, что мы видим сегодня, она может быть и больше 20%. Паниковать не надо, но кризис будет, возможно, и очень глубокий. Точка пока не поставлена, и если мы будем продолжать такую внешнюю политику, то вполне возможно, что санкции усугубятся и мы придём к ситуации полного коллапса”, - отметил эксперт.
На помощь КНР можно не рассчитывать, так как Пекин “последовательно защищает свои интересы” и максимально, что можно ожидать от китайских властей, если РФ закроют доступ к рынку сырья в Европе, покупку российских товаров по низким ценам, подчеркнул Нечаев. Экс-министр отметил, что Китай сейчас не покупает нефть у России, так как ждет развития событий на фоне военной спецоперации России на Украине и низких цен на сырье.
В самое ближайшее время курс доллара превысит 100 рублей за доллар, но на таком уровне он долго не продержится, в том числе в результате запрета на покупку ценных бумаг иностранцами. Как проинформировал, аналитик компании “Золотой монетный двор” Дмитрий Голубовский, в ближайшей перспективе испытывать панику относительно рубля не стоит, но в ближайшие десять лет ситуация может стать хуже.
28 февраля рубль достиг исторического максимума. Один евро можно было купить за 127 рублей, а доллар торговался на уровне около 113,5 рублей.