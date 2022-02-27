Весна в Омске начнется с зимних температур и метелей

Posted 27 февраля 2022,, 06:51
Published 27 февраля 2022,, 06:51
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Последний день этой зимы запомнится омичам невероятным теплом, днем ожидается 0…-5 градусов. Также небольшие осадки. На дорогах — гололедица.
А вот с приходом весны в регион прибудут и холода. В ночь на 1 марта столбик термометра опуститься до -15, порывы ветра достигнут 12 метров в секунду. Ожидаются небольшой снег, метель.
Днем ситуация почти не изменится. Температура дойдет до 0 градусов, но осадки и ветер усилятся.
Резко похолодает ночью на 2 марта — до -18 при прояснении. Местами метель, порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.
В среду днем погода стабилизируется. Температура воздуха -3…-8, без осадков. Правда, ветер не сбавит обороты.