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Posted 27 февраля 2022,, 06:51

Published 27 февраля 2022,, 06:51

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Весна в Омске начнется с зимних температур и метелей

27 февраля 2022, 06:51
Совсем не весенняя погода ожидает омичей в первые дни марта. Обь-Иртышское УГМС заявило о похолодании и метелях.

Последний день этой зимы запомнится омичам невероятным теплом, днем ожидается 0…-5 градусов. Также небольшие осадки. На дорогах — гололедица.

А вот с приходом весны в регион прибудут и холода. В ночь на 1 марта столбик термометра опуститься до -15, порывы ветра достигнут 12 метров в секунду. Ожидаются небольшой снег, метель.

Днем ситуация почти не изменится. Температура дойдет до 0 градусов, но осадки и ветер усилятся.

Резко похолодает ночью на 2 марта — до -18 при прояснении. Местами метель, порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.

В среду днем погода стабилизируется. Температура воздуха -3…-8, без осадков. Правда, ветер не сбавит обороты.

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