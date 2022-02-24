Кардиологи рассказали об основных признаках предынфарктного состояния

Издание fedpress.ru сообщает, что специалисты напомнили об опасности инфаркта миокарда и важности своевременного определения состояния. Так, по их словам, одним из признаков предынфарктного состояния является боль за грудной клеткой, которая может отдавать в левую руку и челюсть. Также человек может испытывать головокружение, проблемы со стороны дыхательной системы. Также часто перед инфарктом у человека появляется тревожное состояние.