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Posted 24 февраля 2022, 13:59

Published 24 февраля 2022, 13:59

Modified 23 марта 2022, 13:15

Updated 23 марта 2022, 13:15

Кардиологи рассказали об основных признаках предынфарктного состояния

24 февраля 2022, 13:59
Врачи-кардиологи рассказали, как распознать предынфарктное состояние и добавили, что инфаркт приводит к летальному исходу в тринадцати процентах случаев.

Издание fedpress.ru сообщает, что специалисты напомнили об опасности инфаркта миокарда и важности своевременного определения состояния. Так, по их словам, одним из признаков предынфарктного состояния является боль за грудной клеткой, которая может отдавать в левую руку и челюсть. Также человек может испытывать головокружение, проблемы со стороны дыхательной системы. Также часто перед инфарктом у человека появляется тревожное состояние.

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