Экономист озвучил прогнозы, отключат ли Россию от SWIFT на фоне операции в Донбассе

Колганов подчеркивает, что отключение от SWIFT представляет собой блокировку международных расчетов. Европа угрожает привести в действие такую угрозу с 2014 года. Так, ранее Иран уже отключали от него, но страна продолжала развиваться и никакого краха экономики не наблюдалось, хотя и были свои сложности. Экономист назвал отключение от SWIFT России “малореальным ходом”. Он утверждает, что большинство европейских государств сейчас выступает категорически против этого по одной простой причине: при введении таких санкций невозможно будет оплатить поставки российских газа и нефти, получить деньги за свои поставки, а объемы торговли энергоносителями между Европой и РФ достаточно масштабны.