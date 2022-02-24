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Posted 24 февраля 2022,, 15:41

Published 24 февраля 2022,, 15:41

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Экономист озвучил прогнозы, отключат ли Россию от SWIFT на фоне операции в Донбассе

24 февраля 2022, 15:41
Экономист Андрей Колганов поделился с NEWS.ru прогнозами, стоит ли россиянам опасаться влияния происходящих сейчас на военно-политической арене событий и снимать деньги со своих счетов, обналичивать валюту. Эксперт считает, что Европа, скорее всего, не станет отключать Россию от SWIFT, потому что это невыгодно.

Как сообщает NEWS.ru, в ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что принял решение о проведении “специальной военной операции в Донбассе”. После такого заявления Запад пообещал применить к РФ самые серьезные экономические санкции.

Колганов подчеркивает, что отключение от SWIFT представляет собой блокировку международных расчетов. Европа угрожает привести в действие такую угрозу с 2014 года. Так, ранее Иран уже отключали от него, но страна продолжала развиваться и никакого краха экономики не наблюдалось, хотя и были свои сложности. Экономист назвал отключение от SWIFT России “малореальным ходом”. Он утверждает, что большинство европейских государств сейчас выступает категорически против этого по одной простой причине: при введении таких санкций невозможно будет оплатить поставки российских газа и нефти, получить деньги за свои поставки, а объемы торговли энергоносителями между Европой и РФ достаточно масштабны.

Эксперт предполагает, что россияне могут впасть в панику и начать массово снимать деньги, что приведет к дефициту наличных средств, но со временем ситуация нормализуется.

Колганов говорит о том, что в ближайшем будущем возможность снять наличные со счетов может стать проблемой в случае, если паника разрастется и население России начнет обналичивать свои сбережения. Но никаких предпосылок снимать деньги со счетов сейчас не должно быть. Эксперт уверен, что рублевые счета в российских банках при любом исходе не будут заблокированы, поэтому паниковать не стоит. А именно массовая паника может вызвать негативные последствия.

Днем ранее американский президент Джо Байден заявил, что США будут оказывать помощь Украине и украинскому народу. Также глава государства сообщил о введении новых, более серьезных санкций против российской стороны. Байден рассказал о телефонном разговоре с лидером Украины Владимиром Зеленским, который попросил его и других президентов держав “ясно высказаться” против политики Путина и поддержать народ Украины.

Ранее один из высших чинов администрации Америки заявил о планах Вашингтона ввести ограничения против Сбербанка и ВТБ в случае продолжения “вторжения” России на Украину. Суммарные активы этих двух банковских организаций достигают почти 750 миллиардов долларов.

#Общество#Новости
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