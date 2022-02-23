На Омск надвигаются резкое похолодание, туман и метель

Posted 23 февраля 2022,, 07:11
Published 23 февраля 2022,, 07:11
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Сегодня ночью при прояснении похолодает до -14 градусов, пойдет небольшой снег. Синоптики прогнозируют метель и предупреждают омичей о гололедице на дорогах.
24 февраля температура воздуха +1…-4, осадки сохранятся. Порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду. Ожидаются опасные явления — налипание мокрого снега, гололед, метель. Аналогичная погода установится и в ночь с 24 на 25 февраля.
В пятницу небольшие осадки, ветер. Столбик термометра не поднимется выше 0.
Резкое похолодание предрекают в ночь на 26 февраля — при прояснении до -18 градусов. Небольшой снег, туман.
А вот последняя зимняя суббота обещает быть теплой. Днем -2…-7, ветер от 5 до 10 метров в секунду, без осадков.
Напомним, сегодня стало известно, что в области началась подготовка к паводку. Соответствующее распоряжение подписал Александр Бурков.