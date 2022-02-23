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Posted 23 февраля 2022,, 07:11

Published 23 февраля 2022,, 07:11

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

На Омск надвигаются резкое похолодание, туман и метель

23 февраля 2022, 07:11
Сегодня, 23 февраля, погода преподнесла подарок омичам — тепло и солнечно. Однако уже завтра ощутимо похолодает. Свежий прогноз от Обь-Иртышского УГМС.

Сегодня ночью при прояснении похолодает до -14 градусов, пойдет небольшой снег. Синоптики прогнозируют метель и предупреждают омичей о гололедице на дорогах.

24 февраля температура воздуха +1…-4, осадки сохранятся. Порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду. Ожидаются опасные явления — налипание мокрого снега, гололед, метель. Аналогичная погода установится и в ночь с 24 на 25 февраля.

В пятницу небольшие осадки, ветер. Столбик термометра не поднимется выше 0.

Резкое похолодание предрекают в ночь на 26 февраля — при прояснении до -18 градусов. Небольшой снег, туман.

А вот последняя зимняя суббота обещает быть теплой. Днем -2…-7, ветер от 5 до 10 метров в секунду, без осадков.

Напомним, сегодня стало известно, что в области началась подготовка к паводку. Соответствующее распоряжение подписал Александр Бурков.

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