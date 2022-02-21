Банкир Тосунян прокомментировал вероятные санкции США против банков России

Posted 21 февраля 2022,, 20:42
Published 21 февраля 2022,, 20:42
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Рассматривая подобные публикации, эксперт подчеркнул, что в пределах 80 процентов из них — не что иное, как обычный «информационный шум». Таким образом Тосунян прокомментировал материал агентства Reuters о том, что Вашингтон планирует ввести очередные антироссийские санкции, пишет NEWS.ru.
Американским банковским организациям ограничат возможности для проведения транзакций для крупных финансовых структур РФ. Эксперт отметил, что не очень верит в реализуемость подобных угроз.
«Они немножечко утомили, уже 25 раз так угрожали. Процентов на 80 — да [информационный шум], процентов на 20 — все может быть, но надо понимать, в каком масштабе, в каком объеме и на какие конкретно банки», — заключил Тосунян.
Из статьи Reuters следует, что Вашингтон введет ограничения против России, если она позволит себе «военное вторжение в Украину». Меры США ориентированы, в первую очередь, на нанесение максимального ущерба нашей экономике. Именно по этой причине США и разорвут так называемые «корреспондентские» взаимоотношения банков. Данные процессы, подчеркнул Тосунян, лежат сегодня в основе мировых финансовых потоков.
По данным собственных источников авторитетного информагентства, США введут ограничения для ряда российских компаний и граждан, внеся их в SDN-лист («черный» список). Здесь следует понимать исключение их из банковской системы Штатов, а также о запрете на торговлю с американцами и о «заморозке» активов, находящихся в стране.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, в свою очередь, о том, что Запад нанесет серьезный удар «по самому слабому месту» Москвы, если там решат вторгнуться в Украину.
Фон дер Ляйен уточнила, что Россия столкнется с новыми экономическими санкциями, которые «отрежут ее от мировых финансовых рынков». Руководитель ЕК заявила, что под ограничения со стороны Запада подпадет вся продукция, которая нужна России для диверсификации и модернизации экономики.