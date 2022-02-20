Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля 2022,, 07:19

Published 20 февраля 2022,, 07:19

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Время резиновых сапог. На Омск идут метель и глобальное потепление

20 февраля 2022, 07:19
На грядущей неделе омичам стоит запастись терпением: погода устроит сюрприз, и не один. Обь-Иртышское УГМС представило свежие данные.

Сегодня ночью ожидается резкое похолодание, местами до -23 градусов. Осадков не будет, только изморозь. А вот завтра, 21 февраля, температура понизится -3…-8, пойдет небольшой снег. В отдельных районах даже прогнозируют метель. Порывы ветра — до 12 метров в секунду.

В ночь с понедельника на вторник столбик термометра вновь опустится. На этот раз до -16 градусов. Осадки сохранятся.

22 февраля омичей ожидает невероятно теплая погода. В регионе потеплеет до -1 градуса. Хотя небольшой снег все же будет идти, ветер усилится.

Ко Дню защитника Отечества ночью похолодает. Но в сам день 23 февраля ожидается -3…-8. Местами осадки, ветер от 6 до 11 метров в секунду.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15