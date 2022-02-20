Время резиновых сапог. На Омск идут метель и глобальное потепление

Posted 20 февраля 2022,, 07:19
Published 20 февраля 2022,, 07:19
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Сегодня ночью ожидается резкое похолодание, местами до -23 градусов. Осадков не будет, только изморозь. А вот завтра, 21 февраля, температура понизится -3…-8, пойдет небольшой снег. В отдельных районах даже прогнозируют метель. Порывы ветра — до 12 метров в секунду.
В ночь с понедельника на вторник столбик термометра вновь опустится. На этот раз до -16 градусов. Осадки сохранятся.
22 февраля омичей ожидает невероятно теплая погода. В регионе потеплеет до -1 градуса. Хотя небольшой снег все же будет идти, ветер усилится.
Ко Дню защитника Отечества ночью похолодает. Но в сам день 23 февраля ожидается -3…-8. Местами осадки, ветер от 6 до 11 метров в секунду.