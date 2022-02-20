Время резиновых сапог. На Омск идут метель и глобальное потепление

Сегодня ночью ожидается резкое похолодание, местами до -23 градусов. Осадков не будет, только изморозь. А вот завтра, 21 февраля, температура понизится -3…-8, пойдет небольшой снег. В отдельных районах даже прогнозируют метель. Порывы ветра — до 12 метров в секунду.