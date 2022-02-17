Елизавета II пожертвовала свыше 2.5 млн долларов в фонд Вирджинии Джуффре

Сайт 360tv.ru пишет, что добровольным пожертвованием из личных средств королева решила помочь сыну уладить дело с обвинением в изнасиловании. Известно, что на данный момент достигнуто внесудебное соглашение, согласно которому принцы выплатит Джуффре двенадцать миллионов фунтов стерлингов или шестнадцать миллионов американских долларов. При этом, как утверждается, основная часть этой сумму пойдет лично пострадавшей.