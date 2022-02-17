gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля 2022, 09:34

Published 17 февраля 2022, 09:34

Modified 23 февраля 2022, 16:55

Updated 23 февраля 2022, 16:55

Елизавета II пожертвовала свыше 2.5 млн долларов в фонд Вирджинии Джуффре

17 февраля 2022, 09:34
Королева Великобритании Елизавета II сделала добровольное пожертвование в благотворительный фонд женщины, которая обвинила принца Эндрю в изнасиловании, два миллиона семьсот тысяч американских долларов.

Сайт 360tv.ru пишет, что добровольным пожертвованием из личных средств королева решила помочь сыну уладить дело с обвинением в изнасиловании. Известно, что на данный момент достигнуто внесудебное соглашение, согласно которому принцы выплатит Джуффре двенадцать миллионов фунтов стерлингов или шестнадцать миллионов американских долларов. При этом, как утверждается, основная часть этой сумму пойдет лично пострадавшей.

#В мире#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика