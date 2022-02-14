Юрист рассказал об исключениях, когда учитель может применить силу к ученику

Posted 14 февраля 2022,, 18:44
Published 14 февраля 2022,, 18:44
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Так, по мнению юриста, применить к учащемуся физическую силу педагог имеет право только в случае наличия угрозы здоровью и жизни людей, информирует News.ru.
«Исключением могут являться только случаи, когда из-за действий ученика возникает угроза жизни и здоровью других учащихся, самого педагога либо когда ученик своими действиями угрожает своей жизни и здоровью, — подчеркнул Владислав Песков.
Более того, если учитель своими силами не справляется с учеником, то следует обратиться к помощи родителей или законным опекунам ребенка, советует специалист.
При этом педагог также имеет право обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних в том случае, когда ни учитель, ни родители не справляются с буйным школьником, добавил эксперт.
Как ранее заметила педагог-психолог Мила Левчук, подросток находится в крайне сложном переходном возрасте. В это время родителям следует поддержать ребенка, несмотря на то, что главные авторитеты для ребенка теперь уже его сверстники.