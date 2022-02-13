Утепляемся! На Омск надвигается сильнейшее похолодание

Posted 13 февраля 2022,, 06:39
Published 13 февраля 2022,, 06:39
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Сегодня ночью в Омской области похолодает до -27 градусов. Ожидается небольшой снег, но без сильных порывов ветра. А вот День влюбленных подарит омичам теплую погоду: -11…-16, местами осадки, ветер до 10 метров в секунду.
Столбик термометра «полетит» вниз ночью с 14 на 15 февраля, резко похолодает до -29. Прогнозируют метель, сильные порывы ветра, снег. Аналогичная обстановка будет и во вторник днем. Правда, температура воздуха слегка повысится.
В ночь на среду — очередные заморозки. Местами синоптики обещают до -32 градусов. При этом ветер успокоится 5-10 метров в секунду, а осадков не ожидается.
К середине недели зима уступит весенним настроениям. 16 февраля днем -8…-13 и небольшой снег.