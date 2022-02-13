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Posted 13 февраля 2022,, 06:39

Published 13 февраля 2022,, 06:39

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Утепляемся! На Омск надвигается сильнейшее похолодание

13 февраля 2022, 06:39
Жителей региона предупреждают о сильных ночных заморозках. В ближайшие дни температура воздуха будет резко меняться, сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Сегодня ночью в Омской области похолодает до -27 градусов. Ожидается небольшой снег, но без сильных порывов ветра. А вот День влюбленных подарит омичам теплую погоду: -11…-16, местами осадки, ветер до 10 метров в секунду.

Столбик термометра «полетит» вниз ночью с 14 на 15 февраля, резко похолодает до -29. Прогнозируют метель, сильные порывы ветра, снег. Аналогичная обстановка будет и во вторник днем. Правда, температура воздуха слегка повысится.

В ночь на среду — очередные заморозки. Местами синоптики обещают до -32 градусов. При этом ветер успокоится 5-10 метров в секунду, а осадков не ожидается.

К середине недели зима уступит весенним настроениям. 16 февраля днем -8…-13 и небольшой снег.

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