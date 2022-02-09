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Тиктокерша, напоившая ребенка пивом, снова вызвала возмущение у омичей

9 февраля 2022, 01:44
Фото: Медиахолдинг1Mi
Беременная омичка вызвала волну возмущения у зрителей после того, как выпивала во время отдыха в бане.

Вчера, 8 февраля, в паблике «Инцидент Омск» появилась информация о 30-летней омичке, которая поила ребенка пивом. Девушка продолжила вести прямые эфиры в TikTok и вести разгульный образ жизни во время беременности.

На этот она отличилась тем, что отдыхала в бане и выпивала во время эфира. Деньги на алкоголь она собрала со своих поклонников.

Напомним, что омичка стала участницей скандала в начале декабря. Прокуратура и полиция заинтересовались поведением женщины после того, как она вместе с приятельницей выпивала и курила в квартире в присутствии троих детей, а затем напоила пивом своего ребенка.

Омичку оштрафовали за невыполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Ранее она уже была судимой за неисполнение родительских обязанностей, появление в нетрезвом виде в общественном месте и управление автомобилем в пьяном состоянии.

Зрители беспокоились за детей, поэтому собирались обратиться в органы опеки. Но омичка до сих пор уверена, что ей ничего не сделают, пока она не изобьет ребенка.

#Новости#Соцсети#Дети#Омск сегодня#Общество#Многодетная стримерша из Омска
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