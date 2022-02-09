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Posted 9 февраля 2022,, 13:29

Published 9 февраля 2022,, 13:29

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Сотни сирот в Омской области подали документы для покупки жилья

9 февраля 2022, 13:29
Минстрой Омской области до 20 апреля рассмотрит заявления 222 сирот на получение сертификата для покупки жилья.

Как сообщает «КП-Омск», 222 сироты подали заявление на получение меры поддержки в виде сертификата на покупку жилой недвижимости. До 20 апреля документы омичей рассмотрят в областном Минстрое и окончательный список опубликуют на сайте Минобра.

Отмечается, что претендовать на сертификат могут сироты, достигшие 23-летнего возраста. Также они должны быть внесены в список лиц, которых необходимо обеспечить жильем. Кроме того, должно отсутствовать вступившее в силу решение суда об обеспечении жильем.

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