Сотни сирот в Омской области подали документы для покупки жилья

Отмечается, что претендовать на сертификат могут сироты, достигшие 23-летнего возраста. Также они должны быть внесены в список лиц, которых необходимо обеспечить жильем. Кроме того, должно отсутствовать вступившее в силу решение суда об обеспечении жильем.