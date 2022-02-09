Сотни сирот в Омской области подали документы для покупки жилья

Posted 9 февраля 2022,, 13:29
Published 9 февраля 2022,, 13:29
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает «КП-Омск», 222 сироты подали заявление на получение меры поддержки в виде сертификата на покупку жилой недвижимости. До 20 апреля документы омичей рассмотрят в областном Минстрое и окончательный список опубликуют на сайте Минобра.
Отмечается, что претендовать на сертификат могут сироты, достигшие 23-летнего возраста. Также они должны быть внесены в список лиц, которых необходимо обеспечить жильем. Кроме того, должно отсутствовать вступившее в силу решение суда об обеспечении жильем.