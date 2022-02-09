Глава Северной Осетии пообещал оказать содействие в поиске тети бойца MMA Гаглоева

Posted 9 февраля 2022,, 15:08
Published 9 февраля 2022,, 15:08
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как удалось узнать NEWS.ru, вся поступающая от правоохранительных органов информация направляется главе республики.
Днем ранее Гаглоев опубликовал в своем Instagram сообщение о пропаже тети в районе границы Чечни и Ингушетии. Спортсмен рассказал, что пропавшая прилетела из ОАЭ и выехала из аэропорта Грозного, но до дома так и не добралась. Гаглоев направил обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой оказать поддержку в поисках. Кроме того, боец MMA обратился и к народу Осетии с аналогичной просьбой о помощи.
Автомобиль пропавшей тети Гаглоева был обнаружен на границе двух республик. В салоне машины найдены личные вещи и деньги родственницы спортсмена и ее водителя, однако они сами бесследно исчезли из авто. Помимо этого, Гаглоев отмечает, что все следы и отпечатки пальцев в салоне машины были уничтожены.
Спортсмен заявил, что пока правоохранительные органы Чечни и Ингушетии не нашли каких-либо улик, которые могли бы помочь расследованию пропажи двух человек. Примечательно, что среди местных жителей ходят слухи, что женщина и ее водитель находятся в одном из отделений полиции Чечни и в скором времени их освободят. Однако такие сведения оказались ложными. Боец призвал соотечественников, а также главу Чечни Рамзана Кадырова оказать содействие в поиске.