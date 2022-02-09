Глава Северной Осетии пообещал оказать содействие в поиске тети бойца MMA Гаглоева

Спортсмен заявил, что пока правоохранительные органы Чечни и Ингушетии не нашли каких-либо улик, которые могли бы помочь расследованию пропажи двух человек. Примечательно, что среди местных жителей ходят слухи, что женщина и ее водитель находятся в одном из отделений полиции Чечни и в скором времени их освободят. Однако такие сведения оказались ложными. Боец призвал соотечественников, а также главу Чечни Рамзана Кадырова оказать содействие в поиске.