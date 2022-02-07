Участниками Югорского лыжного марафона станут свыше 1000 граждан

Напомним, что с 2013 года проведением Югорского лыжного марафона занимаются правительство ХМАО - Югры, АУ «ЮграМегаСпорт и Федерация лыжных гонок ХМАО - Югры. Партнером события выступает банк «Открытие». В 2022 году марафон пройдет 8 - 9 апреля 2022 года, регистрация на марафон открыта на сайте ugraloppet.ru. Участником марафона можно стать абсолютно бесплатно. При этом у человека должен быть сертификат о прохождении полной вакцинации или о перенесенном ковиде. Также у участника есть возможность предоставить отрицательный ПЦР-тест, который был сделан за 2 дня до получения стартового номера.