Участниками Югорского лыжного марафона станут свыше 1000 граждан

Posted 7 февраля 2022,, 13:37
Published 7 февраля 2022,, 13:37
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По информации muksun.fm, партнером данного мероприятия выступает банк «Открытие». В 2021 году на достижение данного показателя потребовалось свыше 3 недель.
Также организаторы выражают надежду, что в 2022 году участниками данного события станут не менее 4 тысячи человек. Помимо этого, планируется привлечь внимание отечественных и мировых известных спортсменов к марафону.
На сегодняшний день наибольшее число участников записалось на дистанцию 50 км свободным стилем – свыше 400 человек. При этом 240 человек будут участвовать на дистанции 5 км и 250 человек - на дистанции 25 км свободным стилем соответственно.
Однако не очень популярна новинка Югорского лыжного марафона, а именно дистанция 50 км классическим стилем. На данном этапе на нее зарегистрировались лишь 150 участников. Отметим, что марафон пройдет в два дня: 8 апреля 2022 года состоится лыжная гонка на 50 км классическим стилем, а 9 апреля 2022 года состоится гонка свободным стилем. Участвовать в марафоне будут лыжники из 34 российских регионов, а также граждане Казахстана и Словакии.
В 2021 году участниками марафона стали представители 46 российских регионов, а также казахстанские, молдавские, латвийские и американские спортсмены. Организаторы считают, что подобные темпы регистрации могут привести к установлению исторического рекорда по количеству участников, а именно к преодолению отметки в 4000 участников. Прошлогодний марафон принял более 2,8 тысячи участников.
Управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов заявил, что идет активное развитие марафона, его популярность растет с каждым годом. Мосунов рассказал, что официальными лицами события станут дважды чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов, а также обладатель золотой медали Олимпиады в Сочи Александр Легков. Также ожидается подтверждение участия от других прославленных спортсменов.
Напомним, что с 2013 года проведением Югорского лыжного марафона занимаются правительство ХМАО - Югры, АУ «ЮграМегаСпорт и Федерация лыжных гонок ХМАО - Югры. Партнером события выступает банк «Открытие». В 2022 году марафон пройдет 8 - 9 апреля 2022 года, регистрация на марафон открыта на сайте ugraloppet.ru. Участником марафона можно стать абсолютно бесплатно. При этом у человека должен быть сертификат о прохождении полной вакцинации или о перенесенном ковиде. Также у участника есть возможность предоставить отрицательный ПЦР-тест, который был сделан за 2 дня до получения стартового номера.
Медиахолдинг 1MI является информационным партнером Югорского лыжного марафона - 2022.