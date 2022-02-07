Психиатр рассказал, вызывают ли антидепрессанты зависимость

Posted 7 февраля 2022,, 15:27
Published 7 февраля 2022,, 15:27
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
«Если есть показания, которые даны врачом, то бояться их не стоит. Антидепрессанты, во всяком случае общеупотребительные, — они зависимости химической не вызывают», - сообщил эксперт в беседе с корреспондентом News.ru.
Алексей Бобров считает, что даже в случае, когда прием антидепрессантов показан в течение длительного периода времени, страхи о формировании зависимости не обоснованы, так как безопасная дозировка подбирается квалифицированным специалистом.
При этом медик обращает внимание, что нельзя самостоятельно рассчитывать дозировку. Необходимо принимать антидепрессанты исключительно под контролем психиатра.
“Кроме того, хотел бы подчеркнуть, что самолечение в этой области нецелесообразно. Во всяком случае, страхи эти необоснованные, бояться их не стоит, важно принимать всё это в адекватных дозировках и под контролем врача”, — прокомментировал специалист.
Продажи антидепрессантов увеличиваются в среднем на 15-20% каждый год. Об этом ранее сообщил главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.
Он подчеркнул, что психиатрическую помощь может оказывать только специалист узкого профиля - психиатр. Между тем некоторые медицинские работники без соответствующего права выписывают своим пациентам антидепрессанты.
Также представитель столичного ведомства отметил, что пандемия вызвала резкое увеличение количества случаев депрессивно-тревожных расстройств и панических атак среди ковид-пациентов. При этом россияне не стали обращаться к психиатрам, так как страх перед психиатрами превалирует над страхом перед вакцинацией.
По информации Георгия Костюка, в период первой волны COVID-19 продажи антидепрессантов увеличились во всей России, при этом эпидобстановка по коронавирусу была сложной только в столице страны.