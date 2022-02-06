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Posted 6 февраля 2022,, 06:39

Published 6 февраля 2022,, 06:39

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Климатические качели. Омичам стоит приготовиться к перепадам температур

6 февраля 2022, 06:39
Резкие перепады температур приведут к облачности. Омичей ждет нестабильное начало рабочей недели. Подробности опубликовали в Обь-Иртышском УГМС.

Сегодня ночью температура воздуха опустится до -24 градусов, местами будет изморозь. А уже завтра днем столбик термометра резко поднимется до -7. Порывы ветра в течение первой половины недели не превысят 8 метров в секунду.

В ночь на 8 февраля снова похолодает -17…-22, местами по области пойдет небольшой снег. Осадки сохранятся и во вторник днем, а вот температура повысится -8…-13 градусов.

Ночью перед средой ударит небольшой мороз, при прояснении до -24 градусов. Осадков не ожидается. 9 февраля потеплеет -10…-15 градусов.

Учитывая климатические особенности, следует приготовиться к таянию снега и гололеду.

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