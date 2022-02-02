Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 2 февраля 2022,, 17:16

Published 2 февраля 2022,, 17:16

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

WWF России попросило о помощи на создание "медвежьих патрулей" в Арктике

2 февраля 2022, 17:16
Российская структура Всемирного фонда дикой природы (WWF) выложило в соцсетях обращение за денежной поддержкой для организации «медвежьих патрулей» в Арктике. Партнерам фонда уже удалось привлечь для этого примерно 5 млн рублей.

Как рассказали NEWS.RU в WWF, помощь потребовалась вследствие участившихся случаев захода этих животных на территорию населенных пунктов.

"Причина такой ситуации – как изменения в климате — ледовый покров появляется позже обычного, — так и то, что в Арктическом регионе все больше людей. В регионе отмечается приток все большего числа людей, но при этом нужно помнить о хрупкости местных экосистем", — пояснили в организации.

По данным WWF России, с апреля по сентябрь минувшего года в Ненецком автономном округе было выявлено 15 заходов белых медведей на территорию населенных пунктов, что стало максимумом с 2016 года.

Подпишитесь
Снова без шествия и песен. В Омске отменили парад в честь 23 февраля
Сегодня, 04:01
В Омской области начали собирать деньги на строительство нового храма в Марьяновке
Сегодня, 11:51
Дубль Юрчо и нервный третий период. «Авангард» обыграл «Автомобилист» со счетом 4:2
Сегодня, 15:49
Эксперты СибАДИ оспорили виновность майора Гайдамака в смертельном ДТП в центре Омска
Сегодня, 13:47
Бастрыкин снова потребовал доклад от омских следователей о розыске Даши Некрасовой
Сегодня, 03:47
За деньги — да. После концерта певца Shaman омичей развезут на особенных автобусах
Сегодня, 12:03