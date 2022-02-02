WWF России попросило о помощи на создание "медвежьих патрулей" в Арктике

Posted 2 февраля 2022,, 17:16
Published 2 февраля 2022,, 17:16
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как рассказали NEWS.RU в WWF, помощь потребовалась вследствие участившихся случаев захода этих животных на территорию населенных пунктов.
"Причина такой ситуации – как изменения в климате — ледовый покров появляется позже обычного, — так и то, что в Арктическом регионе все больше людей. В регионе отмечается приток все большего числа людей, но при этом нужно помнить о хрупкости местных экосистем", — пояснили в организации.
По данным WWF России, с апреля по сентябрь минувшего года в Ненецком автономном округе было выявлено 15 заходов белых медведей на территорию населенных пунктов, что стало максимумом с 2016 года.