WWF России попросило о помощи на создание "медвежьих патрулей" в Арктике

"Причина такой ситуации – как изменения в климате — ледовый покров появляется позже обычного, — так и то, что в Арктическом регионе все больше людей. В регионе отмечается приток все большего числа людей, но при этом нужно помнить о хрупкости местных экосистем", — пояснили в организации.