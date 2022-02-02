Posted 2 февраля 2022,, 07:05
Published 2 февраля 2022,, 07:05
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
В основном — за счет поддержки государства и инвестиций крупного бизнеса. Флагманом трансформации сегодня является компания АФК «Система».
Инвестиционно-финансовая компания АФК «Система» на своих сельхозпредприятиях активно внедряет IT-технологии вот уже не первый год. За счет массированных инвестиций реализуются задачи по повышению урожайности и эффективной обработке земель.
В частности Владимир Евтушенков, основатель «Системы», способствовал внедрению так называемого цифрового двойника поля. Решение позволило оценить реальную площадь пригодных для производства полей, точно рассчитать затраты на закупку оборудования, удобрений и средств для защиты от вредителей.
Но это лишь одна разработка из множества, которые применяет предприятие. Давайте разберемся, какие еще новинки сейчас внедряются в сельскохозпромышленности.
Все большей популярностью пользуется прецизионное земледелие. Это подход к управлению земледелием, который использует информационные и ИТ технологии для оптимизации решений на уровне поля. Он может включать в себя использование спутниковых данных для картографирования полей, использование датчиков на сельскохозяйственной технике для сбора информации о состоянии посевов, и применение систем контроля управления удобрениями и ирригацией.
Автоматизированные системы управления позволяют переложить рутинные задачи, такие как управление поливом, подкормкой удобрениями и сбором урожая на плечи машин.
Дроны применяются для наблюдения за полевыми работами, оценки состояния урожая и даже для выполнения некоторых задач, таких как распыление пестицидов.
Искусственный интеллект и машинное обучение помогает в анализе больших объемов данных и прогнозирования результата урожая, состояния почвы и других факторов, которые могут влиять на производственные решения.
Наконец, блокчейн-технологии могут быть использованы для обеспечения прозрачности и отслеживаемости в сельскохозяйственной цепочке поставок.
Это лишь некоторые примеры технологий, которые применяются в современном сельском хозяйстве. Владимир Евтушенков как сторонник инноваций в период руководства компанией АФК сделал многое, чтобы ускорить цифровую трансформацию российского АПК.