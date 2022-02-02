«Цифровое село» — как технологии трансформируют АПК

Все большей популярностью пользуется прецизионное земледелие. Это подход к управлению земледелием, который использует информационные и ИТ технологии для оптимизации решений на уровне поля. Он может включать в себя использование спутниковых данных для картографирования полей, использование датчиков на сельскохозяйственной технике для сбора информации о состоянии посевов, и применение систем контроля управления удобрениями и ирригацией.