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Posted 1 февраля 2022,, 12:15

Published 1 февраля 2022,, 12:15

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Отмечайте 30-летие с нами: ВСК дарит 30% выгоду на страховую защиту

1 февраля 2022, 12:15
Страховой Дом ВСК в честь своего 30-летия запускает акцию для клиентов «Отмечайте с нами!». В течение месяца приобрести страховую защиту можно с выгодой в 30%.Акция действует 30 дней, с 1 февраля по 2 марта 2022 года включительно.

Приобрести страховую защиту на привлекательных условиях можно дистанционно – через мобильное приложение «ВСК Страхование» или в интернет-магазине www.shop.vsk.ru.

Акция распространяется на программу защиты квартиры «Под ключ», выезжающих за рубеж – «Страховка для путешествующих за границу», на страхование от несчастных случаев – «Путешественник», «Активный образ жизни», «Дети», «Опасная профессия» и «Семья», на защиту от широкой группы наиболее опасных и распространенных критических и онкологических заболеваний «Медицина без границ», а также на круглосуточные медицинские онлайн консультации «Телемедицина».

Получить 30% выгоду при покупке полиса можно, активировав промокод «VSK30», при оформлении договора.

«В феврале ВСК исполняется 30 лет, и на протяжении всего времени ключевым направлением стратегического развития компании является разработка и предоставление клиентам быстрых, удобных и технологичных страховых решений. Каждый день мы защищаем имущество наших клиентов, поддерживаем в путешествиях, заботимся об их здоровье. За эти годы услугами ВСК воспользовались более 30 млн человек. Сегодня мы открываем новые возможности для тех, кто хочет присоединиться к нам. В течение 30 дней каждый желающий сможет приобрести страховую защиту с существенной выгодой – 30%», - отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

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