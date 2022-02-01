Отмечайте 30-летие с нами: ВСК дарит 30% выгоду на страховую защиту

Posted 1 февраля 2022,, 12:15
Published 1 февраля 2022,, 12:15
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Приобрести страховую защиту на привлекательных условиях можно дистанционно – через мобильное приложение «ВСК Страхование» или в интернет-магазине www.shop.vsk.ru.
Акция распространяется на программу защиты квартиры «Под ключ», выезжающих за рубеж – «Страховка для путешествующих за границу», на страхование от несчастных случаев – «Путешественник», «Активный образ жизни», «Дети», «Опасная профессия» и «Семья», на защиту от широкой группы наиболее опасных и распространенных критических и онкологических заболеваний «Медицина без границ», а также на круглосуточные медицинские онлайн консультации «Телемедицина».
Получить 30% выгоду при покупке полиса можно, активировав промокод «VSK30», при оформлении договора.
«В феврале ВСК исполняется 30 лет, и на протяжении всего времени ключевым направлением стратегического развития компании является разработка и предоставление клиентам быстрых, удобных и технологичных страховых решений. Каждый день мы защищаем имущество наших клиентов, поддерживаем в путешествиях, заботимся об их здоровье. За эти годы услугами ВСК воспользовались более 30 млн человек. Сегодня мы открываем новые возможности для тех, кто хочет присоединиться к нам. В течение 30 дней каждый желающий сможет приобрести страховую защиту с существенной выгодой – 30%», - отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.