Жители Екатеринбурга не могут вызвать врача на дом

Posted 31 января 2022, 15:27
Published 31 января 2022, 15:27
Modified 23 февраля 2022, 17:09
Updated 23 февраля 2022, 17:09
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на местного жителя Максима, он два часа безуспешно пытался дозвониться по двум телефонным номерам, которые указаны на сайте его поликлиники. Аналогичная ситуация была и с многоканальным номером 122.
То же происходит и при попытке дозвониться в поликлинику № 1 ЦГБ № 6. По словам жителей города, телефоны заняты постоянно, и даже если удается дозвониться, дальше длинных гудков дело не идет. Или же оператор «радует» сообщением, что врача придется дожидаться в течение трех дней.
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