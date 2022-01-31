Жители Екатеринбурга не могут вызвать врача на дом

То же происходит и при попытке дозвониться в поликлинику № 1 ЦГБ № 6. По словам жителей города, телефоны заняты постоянно, и даже если удается дозвониться, дальше длинных гудков дело не идет. Или же оператор «радует» сообщением, что врача придется дожидаться в течение трех дней.