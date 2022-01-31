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Posted 31 января 2022, 15:27

Published 31 января 2022, 15:27

Modified 23 февраля 2022, 17:09

Updated 23 февраля 2022, 17:09

Жители Екатеринбурга не могут вызвать врача на дом

31 января 2022, 15:27
Жители Екатеринбурга, у которых высокая температура и симптомы ОРВИ, жалуются на невозможность вызвать врача на дом.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на местного жителя Максима, он два часа безуспешно пытался дозвониться по двум телефонным номерам, которые указаны на сайте его поликлиники. Аналогичная ситуация была и с многоканальным номером 122.

То же происходит и при попытке дозвониться в поликлинику № 1 ЦГБ № 6. По словам жителей города, телефоны заняты постоянно, и даже если удается дозвониться, дальше длинных гудков дело не идет. Или же оператор «радует» сообщением, что врача придется дожидаться в течение трех дней.

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