Эксперты: В 2022 году новостройки могут подорожать на 15 процентов

Posted 31 января 2022,, 15:40
Published 31 января 2022,, 15:40
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Он отметил, что повышение в течение ближайших шести месяцев стоимости жилья на 5 процентов и рост средних ипотечных ставок может статьи причиной роста размера ежемесячного платежа по ипотеке на 21 процент, пишет NEWS.ru
Аналитики считают, что в этом случае итоговая переплата за срок пользования кредитом может увеличиться вырасти почти на треть, а стоимость купленного с участием банка жилья таким образом вырастет на 19 процентов. Кроме того, рост ипотечных ставок прогнозируется и при нарастании геополитической напряженности — в этом случае, по экспертным данным, их размер может достичь 13 процентов.
Колганов также сообщил, что переход на эксроу-счета, предназначенные для обеспечения безопасной сделки между застройщиком и покупателем, негативным образом отразится на замедлении динамики, и тогда в дело вступят фундаментальные факторы роста цен — себестоимость строительства, цены на ипотеку и др. Вместе с этим экономист заявил о возможном замедлении удорожания недвижимости, поскольку увеличение процентной ставки по ипотеке приведет к уменьшению спроса на нее. Тем не менее, Андрей Колганов подчеркнул, что возможно также незначительное подорожание жилья из-за замедления ввода новостроек в предшествующем периоде, но это не вызовет сильного роста стоимости жилья в этом году.
В свою очередь замглавы ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова пояснила, что за первое полугодие нынешнего года ежемесячный платеж по ипотеке с первоначальным взносом 15 процентов на двадцать лет может вырасти на 21 процент — и это при относительно благоприятном прогнозе подорожания жилья на 5 процентов и росте средней ипотечной ставки с 9,9 до 12 процентов. По ее словам, проблему доступности жилья возможно решить за счет расширения программ по строительству и покупке индивидуальных жилых домов, где цена квадратного метра в среднем в полтора-два раза ниже, чем в новостройках. Кроме того, ситуация на российском рынке жилья может быть улучшена в случае продления срока действия программы льготной ипотеки после 1 июля 2022 года, либо расширения адресных госпрограмм.