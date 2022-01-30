Последний зимний месяц в Омске начнется с ночных холодов

Posted 30 января 2022,, 07:23
Published 30 января 2022,, 07:23
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Сегодня ночью в Омской области может похолодать до -22 градусов, пойдет небольшой снег. Однако уже днем в понедельник температура воздуха составит от -7 до -12 градусов. Осадки сохранятся.
Первая февральская ночь заставит столбик термометра опуститься до -21, а днем подняться до -4. Осадки в виде небольшого снега.
В среду, 2 февраля, в темное время вновь будет заметно холоднее, до -20 градусов. Но днем резко потеплеет -3…-8. Синоптики прогнозируют отсутствие осадков.