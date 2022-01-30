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Posted 30 января 2022,, 07:23

Published 30 января 2022,, 07:23

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Последний зимний месяц в Омске начнется с ночных холодов

30 января 2022, 07:23
Обь-Иртышское УГМС обновило данные по погоде на ближайшие дни. Февраль встретит омичей очень неоднозначно: от морозов до потепления.

Сегодня ночью в Омской области может похолодать до -22 градусов, пойдет небольшой снег. Однако уже днем в понедельник температура воздуха составит от -7 до -12 градусов. Осадки сохранятся.

Первая февральская ночь заставит столбик термометра опуститься до -21, а днем подняться до -4. Осадки в виде небольшого снега.

В среду, 2 февраля, в темное время вновь будет заметно холоднее, до -20 градусов. Но днем резко потеплеет -3…-8. Синоптики прогнозируют отсутствие осадков.

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