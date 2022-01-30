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Posted 30 января 2022,, 05:57

Published 30 января 2022,, 05:57

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омская область получит свыше 90 млн руб на борьбу с омикроном

30 января 2022, 05:57
В Омскую область направят крупную сумму из федерального бюджета на поддержку поликлиник. Распоряжение уже подписано Председателем Правительство Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Федеральные власти приняли решение помочь регионам в борьбе с новым штаммом коронавируса. Правительство выделило дополнительные средства для поликлиник.

Общая сумма — 7,3 миллиарда рублей, согласно официальному распоряжению от 28 января 2022 года. В Омскую область направят 90 338 800 рублей.

Напомним, ранее местный минздрав прогнозировал колоссальное увеличение нагрузки на первичное звено здравоохранения. Статистика заболеваемости коронавирусом ежедневно бьет рекорды.

#Коронавирус COVID-19#Омская область#Деньги#Бюджет#Помощь#Федеральный бюджет#Новости
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