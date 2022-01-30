Омская область получит свыше 90 млн руб на борьбу с омикроном

Posted 30 января 2022,, 05:57
Published 30 января 2022,, 05:57
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Федеральные власти приняли решение помочь регионам в борьбе с новым штаммом коронавируса. Правительство выделило дополнительные средства для поликлиник.
Общая сумма — 7,3 миллиарда рублей, согласно официальному распоряжению от 28 января 2022 года. В Омскую область направят 90 338 800 рублей.
Напомним, ранее местный минздрав прогнозировал колоссальное увеличение нагрузки на первичное звено здравоохранения. Статистика заболеваемости коронавирусом ежедневно бьет рекорды.