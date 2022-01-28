Врачи рекомендуют ежедневно принимать рыбий жир или витамин D

Posted 28 января 2022, 16:24
Published 28 января 2022, 16:24
Modified 23 февраля 2022, 17:07
Updated 23 февраля 2022, 17:07
В случае наличия у человека аутоиммунного заболевания иммунитет не в состоянии отличать чужеродные клетки от здоровых. Атакам подвергают в результате полностью здоровые ткани, пишет infox.ru. Следствием могут стать волчанка, ревматоидный артрит и псориаз.
Витамин D организм человека получает с солнечными лучами. Кроме того, его содержат в себе яйца, печень, жирная рыба и различные специальные добавки.
В исследовании участвовали 26 тысяч граждан. По результатам эксперимента выяснилось, что за пять лет приема витамина D либо омега-3 риск развития аутоиммунных патологий сокращается на 15-22 процента.
Добровольцы были разделены на две группы: одни ежедневно принимали 2000 МЕ витамина D, а другие — плацебо. При этом некоторые представители второй группы получали плацебо, а остальным давали добавку с содержанием 1000 мг омега-3.
Спустя пять лет из тех пациентов, которые принимали витамин D, с аутоиммунными заболеваниями столкнулись 123. Среди представителей группы, принимавшей плацебо, таких случаев было 155. Таким образом, благодаря витамину D риски развития таких патологий снизились на 22 процента. В группе, получавшей омега-3, данный показатель составил 15 процентов.
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