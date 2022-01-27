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Posted 27 января 2022, 15:10

Published 27 января 2022, 15:10

Modified 23 февраля 2022, 17:06

Updated 23 февраля 2022, 17:06

В Магадане введен режим ЧС в связи с активностью бродячих собак

27 января 2022, 15:10
Местные власти Магадана объявили о введении режима ЧС из-за высокой активности бродячих собак. Данная информация размещена на сайте городской мэрии.

В связи с многочисленными жалобами и обращениями граждан по фактам скопления стай бродячих собак в Магадане решено ввести режим ЧС с 27 января и установить местный уровень реагирования. Об этом пишет RT.

Мэр города Юрий Гришан сообщил, что безнадзорные собаки представляют опасность. Так, один из жителей Приволжского района Астраханской области погиб в результате нападения на него бродячих собак. Заведено уголовное дело.

Госдума совместно с регионами, контрольно-надзорными органами и зоозащитниками должны в течение следующего месяца выработать предложения по решению проблемы нападения бездомных собак на граждан.

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