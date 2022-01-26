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Posted 26 января 2022,, 13:42

Published 26 января 2022,, 13:42

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Стали известные топ-5 популярных схем мошенничества по E-mail

26 января 2022, 13:42
Аналитики «Яндекс 360» назвали пятерку самых популярных уловок E-mail-мошенников в 2021 году.

Как сообщает NEWS.ru, чаще всего злоумышленники отправляют на электронную почту предложения получить бесплатный лотерейный билет «Русского лото», представляясь при этом партнерами лотереи.

Далее идут письма с предложением оформить пособия, компенсации и другие выплаты. Чтобы притупить внимательность читателя, спамеры отправляют сообщения от имени крупных компаний и госучреждений.

Замыкают этот список предложения мошенников вернуть страховые взносы, получить средства на электронный кошелек и фейковые предложения посетить какие-либо встречи. Отмечается, что иногда злоумышленники могут добавить в сообщение поддельную историю переписки.

В «Яндекс 360» подчеркнули, что каждый день сервис отправляет в спам 55 миллионов электронных писем от мошенников, это примерно каждое третье послание.

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