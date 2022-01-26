Стали известные топ-5 популярных схем мошенничества по E-mail

Posted 26 января 2022,, 13:42
Published 26 января 2022,, 13:42
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает NEWS.ru, чаще всего злоумышленники отправляют на электронную почту предложения получить бесплатный лотерейный билет «Русского лото», представляясь при этом партнерами лотереи.
Далее идут письма с предложением оформить пособия, компенсации и другие выплаты. Чтобы притупить внимательность читателя, спамеры отправляют сообщения от имени крупных компаний и госучреждений.
Замыкают этот список предложения мошенников вернуть страховые взносы, получить средства на электронный кошелек и фейковые предложения посетить какие-либо встречи. Отмечается, что иногда злоумышленники могут добавить в сообщение поддельную историю переписки.
В «Яндекс 360» подчеркнули, что каждый день сервис отправляет в спам 55 миллионов электронных писем от мошенников, это примерно каждое третье послание.