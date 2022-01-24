Омский детский омбудсмен заявила, что убитая семья не считалась неблагополучной

Елизавета Степкина рассказала, что погибшие не состояли на учете в полиции или в органах опеки и попечительства. Соседи и знакомые семьи не жаловались на семью в компетентные органы. В настоящее время задержанным предоставлены услуги адвоката и психолога в соответствии с 425-й статьей уголовно-процессуального кодекса России.