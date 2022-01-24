Омский детский омбудсмен заявила, что убитая семья не считалась неблагополучной

Posted 24 января 2022,, 14:37
Published 24 января 2022,, 14:37
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Согласно материалам уголовного дела, в тройном убийстве семьи подозреваются 14-летняя дочь убитой женщины и ее 17-летний друг. На сегодняшний день несовершеннолетние задержаны, информирует News.ru.
Елизавета Степкина рассказала, что погибшие не состояли на учете в полиции или в органах опеки и попечительства. Соседи и знакомые семьи не жаловались на семью в компетентные органы. В настоящее время задержанным предоставлены услуги адвоката и психолога в соответствии с 425-й статьей уголовно-процессуального кодекса России.
Детский омбудсмен также добавила, что следствие планирует ходатайствовать об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.
«На основании регионального закона «Об уполномоченном по правам ребёнка» при избрании меры пресечения несовершеннолетних подозреваемых в виде заключения под стражу, омбудсмен вправе посетить их в следственном изоляторе, — прокомментировала Елизавета Степкина.
Сообщение об убийстве семьи из трех человек появилось в СМИ утром в минувшую субботу, 22 января. Отмечалось, что неустановленный преступник нанес ножевые ранения семье из трех человек. В результате нападения от ножевых ран скончалась 10-летняя девочка, а также мужчина и женщина в возрасте 35 и 38 лет соответственно.
Первичный анализ места происшествия показал, что убийство совершил 17-летний подросток, который проник в дом около двух часов ночи 22 января. Более того, при дальнейших следственных мероприятиях было установлено, что к преступлению также причастна и 14-летняя дочь убитой женщины.
Известно, что девушка не хотела ухаживать за ее 10-летней сестрой, имеющей заболевание опорно-двигательного аппарата. После убийства девушка забрала шестилетнего брата, пошла к соседям и сообщила, что к ним в дом якобы забрался неизвестный мужчина и зарезал ее родителей.
Следствие выявило, что показания девушки были ложными, как и составленный с ее слов фоторобот нападавшего. Позже дочь убито и ее 17-летний друг признались в совершенном преступлении.