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Posted 23 января 2022,, 06:22

Published 23 января 2022,, 06:22

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Туман остается с нами. Озвучен прогноз погоды в Омске

23 января 2022, 06:22
Охвативший Омск и пригород туман не планирует покидать наш регион. Синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозируют явление еще на несколько дней, а вместе с ним — морозы.

Новая неделя в Омске начнется с холодных температур. Уже сегодня ночью похолодает до -27 градусов. Сохранятся изморозь и туман, ветер будет слабый.

Днем 24 января потеплеет до -15, осадков не ожидается. Порывы ветра достигнут 7 метров в секунду, что позволит на время избавиться от туманности. Однако уже в ночь на 25 января явление вернется вместе с изморозью и небольшим снегом в отдельных районах. Похолодает до -27 градусов.

Во вторник днем температура воздуха -11…-16, местами осадки, ветер до 9 метров в секунду.

В среду, 26 января, столбик термометра останется на уровне -12…-17 градусов, продолжит идти небольшой снег, передают синоптики.

Напомним, сегодня ночью Омск и пригород окутал едкий туман. Плохая видимость стала причиной задержек нескольких авиарейсов.

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