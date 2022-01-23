Туман остается с нами. Озвучен прогноз погоды в Омске

Днем 24 января потеплеет до -15, осадков не ожидается. Порывы ветра достигнут 7 метров в секунду, что позволит на время избавиться от туманности. Однако уже в ночь на 25 января явление вернется вместе с изморозью и небольшим снегом в отдельных районах. Похолодает до -27 градусов.