Туман остается с нами. Озвучен прогноз погоды в Омске

Posted 23 января 2022,, 06:22
Published 23 января 2022,, 06:22
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Новая неделя в Омске начнется с холодных температур. Уже сегодня ночью похолодает до -27 градусов. Сохранятся изморозь и туман, ветер будет слабый.
Днем 24 января потеплеет до -15, осадков не ожидается. Порывы ветра достигнут 7 метров в секунду, что позволит на время избавиться от туманности. Однако уже в ночь на 25 января явление вернется вместе с изморозью и небольшим снегом в отдельных районах. Похолодает до -27 градусов.
Во вторник днем температура воздуха -11…-16, местами осадки, ветер до 9 метров в секунду.
В среду, 26 января, столбик термометра останется на уровне -12…-17 градусов, продолжит идти небольшой снег, передают синоптики.