Волынец оценила принятие закона о пожизненном сроке для педофилов

Ирина Волынец отметила, что, с одной стороны, она рада принятию этого закона, а с другой — плохо, что для того, чтобы педофил получил пожизненный срок, необходимо дожидаться, пока он совершит второе злодеяние в отношении несовершеннолетних. Она пояснила, что с учетом латентности данного вида преступлений, раскрываются далеко не все из них, так как нередко малолетние жертвы не понимают, что с ними происходит, либо запуганы педофилами.