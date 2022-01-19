Волынец оценила принятие закона о пожизненном сроке для педофилов

Posted 19 января 2022, 16:52
Published 19 января 2022, 16:52
Modified 23 февраля 2022, 16:57
Updated 23 февраля 2022, 16:57
Вновь принятые поправки в Уголовный кодекс РФ предусматривают пожизненное лишение свободы за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, которые были совершены повторно, либо с отягчающими обстоятельствами, пишет RT.
Ирина Волынец отметила, что, с одной стороны, она рада принятию этого закона, а с другой — плохо, что для того, чтобы педофил получил пожизненный срок, необходимо дожидаться, пока он совершит второе злодеяние в отношении несовершеннолетних. Она пояснила, что с учетом латентности данного вида преступлений, раскрываются далеко не все из них, так как нередко малолетние жертвы не понимают, что с ними происходит, либо запуганы педофилами.
По словам детского омбудсмена, педофилия является «хроническим системным сбоем личности» и не лечится. Поэтому если уже обнаружилось, что человек является педофилом, совершившим преступление, государство должно принять все меры, чтобы обезопасить общество от таких извращенцев, резюмировала Волынец.
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