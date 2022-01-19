Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 19 января 2022,, 13:37

Published 19 января 2022,, 13:37

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Профессор Хотимченко рассказал о последствии ежедневного употребления спиртного

19 января 2022, 13:37
Профессор, доктор медицинских наук Сергей Хотимченко заявил, что не существует безопасной дозы алкоголя для ежедневного употребления.

Как сообщает NEWS.ru, профессор рассказал, что каждый день в организме человека синтезируется 10 граммов алкоголя, которые, однако, «сгорают» за доли секунды.

Хотимченко отметил, что существующее мнение о допустимой дозе алкоголя в виде одного бокала вина в день не является доказанным с точки зрения медицины. Он заявил, что потребление даже незначительного количества спиртного ежедневно может перерасти в алкоголизм.

“Сегодня 50 граммов, завтра 50, а через неделю будет 100, и потом будет мало, вот как это работает”, — сказал Хотимченко.

Подпишитесь
Снова без шествия и песен. В Омске отменили парад в честь 23 февраля
Сегодня, 04:01
В Омской области начали собирать деньги на строительство нового храма в Марьяновке
Сегодня, 11:51
Дубль Юрчо и нервный третий период. «Авангард» обыграл «Автомобилист» со счетом 4:2
Сегодня, 15:49
Эксперты СибАДИ оспорили виновность майора Гайдамака в смертельном ДТП в центре Омска
Сегодня, 13:47
Бастрыкин снова потребовал доклад от омских следователей о розыске Даши Некрасовой
Сегодня, 03:47
За деньги — да. После концерта певца Shaman омичей развезут на особенных автобусах
Сегодня, 12:03