Профессор Хотимченко рассказал о последствии ежедневного употребления спиртного

Posted 19 января 2022,, 13:37
Published 19 января 2022,, 13:37
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает NEWS.ru, профессор рассказал, что каждый день в организме человека синтезируется 10 граммов алкоголя, которые, однако, «сгорают» за доли секунды.
Хотимченко отметил, что существующее мнение о допустимой дозе алкоголя в виде одного бокала вина в день не является доказанным с точки зрения медицины. Он заявил, что потребление даже незначительного количества спиртного ежедневно может перерасти в алкоголизм.
“Сегодня 50 граммов, завтра 50, а через неделю будет 100, и потом будет мало, вот как это работает”, — сказал Хотимченко.