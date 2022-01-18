В Омской области обеспечение чистой водой жителей районов за год продвинулось на 0,5%

Posted 18 января 2022,, 10:26
Published 18 января 2022,, 10:26
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По словам министра, городской показатель уже составляет необходимый охват — 100%. А вот жители сельских районов еще ожидают своего часа. За 2021 год региональное минэнерго смогло продвинуться только на 0,5%. В прошлом году на мониторинге находилось 88,3% сельчан. Сейчас же 88,8%. К целевому показателю удалось приблизиться лишь на полпроцента.
Гаак признался, что деньги на работы выделяются. Есть проблема с подрядчиками. Например, с объектами в Таре, Нижней Омке и Омском районе «подвели» проектировщики. На других объектах, таких как водопровод в Кормиловском районе, строители плохо выполняют свою работу.