В Омской области обеспечение чистой водой жителей районов за год продвинулось на 0,5%

По словам министра, городской показатель уже составляет необходимый охват — 100%. А вот жители сельских районов еще ожидают своего часа. За 2021 год региональное минэнерго смогло продвинуться только на 0,5%. В прошлом году на мониторинге находилось 88,3% сельчан. Сейчас же 88,8%. К целевому показателю удалось приблизиться лишь на полпроцента.