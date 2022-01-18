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Posted 18 января 2022,, 10:26

Published 18 января 2022,, 10:26

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Омской области обеспечение чистой водой жителей районов за год продвинулось на 0,5%

18 января 2022, 10:26
Министр энергетики и ЖКХ Омской области Антон Гаак сообщил, что в рамках федерального проекта «Чистая вода» водоснабжением обеспечат 100% городского и 99% сельского населения.

Произойдет это в ближайшие несколько лет, информирует «КП-Омск».

По словам министра, городской показатель уже составляет необходимый охват — 100%. А вот жители сельских районов еще ожидают своего часа. За 2021 год региональное минэнерго смогло продвинуться только на 0,5%. В прошлом году на мониторинге находилось 88,3% сельчан. Сейчас же 88,8%. К целевому показателю удалось приблизиться лишь на полпроцента.

Гаак признался, что деньги на работы выделяются. Есть проблема с подрядчиками. Например, с объектами в Таре, Нижней Омке и Омском районе «подвели» проектировщики. На других объектах, таких как водопровод в Кормиловском районе, строители плохо выполняют свою работу.

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